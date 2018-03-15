Хараре, 15 марта, 2018, 23:53 — ИА Регнум. Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе впервые после отстранения от власти дал подробное интервью, касающееся событий ноября 2017 года и новой власти в африканской стране, 15 марта передает агентство Reuters.

U.S. Air Force Роберт Мугабе

В своем интервью южноафриканскому телевидению 94-летний Мугабе, который руководил Зимбабве более 30 лет, откровенно описал события ноября 2017 года как «военный переворот» и «незаконный захат» власти.

«Мы должны отменить этот позор!.. Мы этого не заслуживаем», — заявил экс-президент Зимбабве.

Мугабе также обрушился с критикой на своего «преемника», пришедшего к власти в результате переворота, — бывшего вице-президента Эммерсона Мнангагва.

«Я никогда не думал, что тот, кого я «вынашивал», привел в правительство, чью жизнь я… спас от повешения, что в один день он станет тем человеком, который обернется против меня», — сообщил Мугабе.

Мнангагва, долгое время бывший соратником Мугабе, действительно был приговорен к повешению за участие в мятеже против «белых», правивших африканской страной до 1980 года.

«Я не могу ненавидеть Эммерсона — это я привел его в правительство… Но он поступил неправильно. Противозаконно», — заключил Мугабе.

Как передавало ИА REGNUM, в ночь с 16 на 17 ноября 2017 года в Зимбабве произошел военный переворот — военные главнокомандующего Константина Чивенги захватили телевидение и правительственный квартал.

Многолетний лидер страны Роберт Мугабе и его жена Грейс Мугабе были взяты под стражу. Через несколько дней Мугабе «добровольно» отрекся от власти.

Правящая партия ZANU — PF выбрала его «преемником» бывшего вице-президента Эммерсона Мнангагва. Военные Чивенги получили несколько постов в новом правительстве.