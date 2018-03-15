Вашингтон, 15 марта, 2018, 23:03 — ИА Регнум. США могут ввести новые санкции против России в связи с отравлением в Великобритании экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявила на брифинге 15 марта официальный представитель госдепартамента США Хизер Нойерт.

Санкции дяди Сэма

«Это то, что мы можем предпринять, но на данный момент я не буду это комментировать», — сказала пресс-секретарь.

Она также напомнила, что ранее Вашингтоном были введены санкции в отношении Северной Кореи за использование химического оружия при отравлении брата лидера КНДР Ким Чен Нама.

Напомним, ранее сегодня министерство финансов США сообщило о расширении санкций из-за «непрекращающейся дестабилизирующей активности России».

В частности, одной из причин введения санкций была названа атака вируса NotPetya летом минувшего года, ответственность за которую Вашингтон и Лондон возложили на российских военных.

В санкционный список были включены ещё 14 физических лиц, а также российская организация «Агентство интернет-исследований», против которой в феврале генеральная прокуратура США выдвинула обвинения во «вмешательстве в выборы».

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