Вашингтон, 15 марта, 2018, 23:00 — ИА Регнум. Жесткие действия США в отношении России демонстрируют, что Трамп не управляется Путиным, заявила 15 марта пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

Такими словами Сандерс ответила на вопрос журналистов, манипулирует ли Путин Трампом.

«Вовсе нет. Президент говорил в прошлом, что если мы можем сотрудничать в вопросах борьбы с мировыми угрозами типа Северной Кореи, то мы должны это делать. Но при этом президент показал, что он действует крайне жестко по России, в особенности вы это видите сейчас в российских санкциях», — сказала на брифинге Сара Сандерс.

Кроме того, Сандерс, отвечая на вопрос, является ли президент России Владимир Путин «другом или врагом» США, заявила, что «это должна определить сама Россия».

«Они должны решить, хотят ли они быть хорошим или плохим фактором. Я думаю, что по тем действиям, которые мы предприняли, видно, что мы будем действовать жестко», — подчеркнула Сандерс.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме РФ рассчитывают на то, что МИД России примет решение о реакции на расширение антироссийских санкций, предпринятое Вашингтоном 15 марта.