Москва, 15 марта, 2018, 22:59 — ИА Регнум. Российские власти прорабатывают варианты ответных мер на усиление санкций со стороны США. Такое заявление сделал сегодня, 15 марта, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Напомним, ранее сегодня стало известно, что министерство финансов США расширило санкции в отношении Российской Федерации. В очередные черные списки попали 14 граждан России. Американские власти обвиняют их во вмешательстве в выборы в США.

Рябков отметил, что США расширили санкции против России с учетом предстоящих 18 марта президентских выборов.

«Конечно, момент выбирался с учетом нашего внутреннего календаря. Мы, откровенно говоря, думали, что это произойдет в пятницу 16-го, а не в четверг 15-го. Но, видимо, нетерпение все-таки взяло верх в Вашингтоне», — рассказал Рябков.

Также замминистра отметил, что Москва ожидает еще несколько волн санкций со стороны США, но все эти действия в конечном итоге приведут Вашингтон к фиаско.

Кроме того, Рябков подчеркнул, что Россия приступила к разработке ответных мер на новые ограничения.