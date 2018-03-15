«Зенит» закончил свое выступление в еврокубках ничьей с «РБ Лейпцигом»
Санкт-Петербург, 15 марта, 2018, 22:54 — ИА Регнум. 15 марта на стадионе «Крестовский» был разыгран ответный матч 1/8 финала Лиги Европы 2017/18 между командами «Зенит» и «РБ Лейпциг». Матч завершился боевой ничьей 1:1.
На 22-й минуте скоростной форвард молодежной сборной Франции Жан-Кевин Огюстен открыл счет после ассиста Тимо Вернера — 0:1. В конце тайма аргентинский форвард Себастьян Дриусси сравнял счет, замкнув навес Доменико Кришито — 1:1.
Статистика матча («Зенит"/"РБ Лейпциг»)
Удары 8/4
Удары в створ 4/2
Владение 47%/53%
Фолы 13/10
Несмотря на ничейный результат в этом матче «РБ Лейпциг» получил путевку в ¼ финала ЛЕ, благодаря минимальной победе в первом матче со счетом 2:1. Лучшим игроком противостояния по результативности стал Тимо Вернер (1+2).
Составы на матч:
«Зенит»: Лунев, Кришито, Смольников, Мевля, Иванович, Паредес, Краневиттер, Жирков, Кокорин, Ригони, Дриусси.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Бернардо, Орбан, Упамекано, Клостерманн, Кейта, Форсберг, Брума, Демме, Вернер, Огюстен.
Главный арбитр матча: Даниэль Орсато.
Предупреждения: Демме — 10, Орбан — 25, Кришито — 38, Смольников — 62, Мевля — 82.
Незабитые пенальти: Вернер — 82.
Голы: Огюстен 22 — 0:1, Дриусси 45 — 1:1.