Санкт-Петербург, 15 марта, 2018, 22:54 — ИА Регнум. 15 марта на стадионе «Крестовский» был разыгран ответный матч 1/8 финала Лиги Европы 2017/18 между командами «Зенит» и «РБ Лейпциг». Матч завершился боевой ничьей 1:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА сезона 2017-18 между ФК Зенит (Россия, Санкт-Петербург) и ФК РБ Лейпциг (Германия, Лейпциг). Антон Заболотный

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА сезона 2017-18 между ФК Зенит (Россия, Санкт-Петербург) и ФК РБ Лейпциг (Германия, Лейпциг). Болельщик Зенита

На 22-й минуте скоростной форвард молодежной сборной Франции Жан-Кевин Огюстен открыл счет после ассиста Тимо Вернера — 0:1. В конце тайма аргентинский форвард Себастьян Дриусси сравнял счет, замкнув навес Доменико Кришито — 1:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч Лиги Европы УЕФА сезона 2017-18 между ФК Зенит (Россия, Санкт-Петербург) и ФК РБ Лейпциг (Германия, Лейпциг). Себастьян Дриусси и Ибраима Конате

Статистика матча («Зенит"/"РБ Лейпциг»)

Удары 8/4

Удары в створ 4/2

Владение 47%/53%

Фолы 13/10

Несмотря на ничейный результат в этом матче «РБ Лейпциг» получил путевку в ¼ финала ЛЕ, благодаря минимальной победе в первом матче со счетом 2:1. Лучшим игроком противостояния по результативности стал Тимо Вернер (1+2).

Составы на матч:

«Зенит»: Лунев, Кришито, Смольников, Мевля, Иванович, Паредес, Краневиттер, Жирков, Кокорин, Ригони, Дриусси.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Бернардо, Орбан, Упамекано, Клостерманн, Кейта, Форсберг, Брума, Демме, Вернер, Огюстен.

Главный арбитр матча: Даниэль Орсато.

Предупреждения: Демме — 10, Орбан — 25, Кришито — 38, Смольников — 62, Мевля — 82.

Незабитые пенальти: Вернер — 82.

Голы: Огюстен 22 — 0:1, Дриусси 45 — 1:1.