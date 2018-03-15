Аддис-Абеба, 15 марта, 2018, 23:00 — ИА Регнум. Эфиопские евреи не вернутся в Израиль в ближайшие два года — правительство не внесло затраты на переселение соотечественников из африканской страны в бюджет 2019 года, 15 марта передает агентство Associated Press.

Joonasl Эфиопские женщины у Стены Плача в Иерусалиме

О печальной новости для всех фалашей Эфиопии журналистам сообщила представитель движения за Алию эфиопских евреев Алиса Боднер.

По словам Боднер, эфиопские евреи уже обратились к Израилю с требованием прекратить «дискриминационную иммиграционную политику», из-за которой фалаши не могут воссоединиться со своими родственниками на земле обетованной.

В настоящий момент на востоке Африки проживает около 8000 фалашей — эфиопских евреев, исповедующих иудаизм и считающих себя выходцами из древнего Израиля. По легенде, евреи Эфиопии являются потомками царя Соломона и царицы Савской.

Современный Израиль, однако, не признает фалашей «полноценными» евреями и рассматривает из кандидатуру в случае переселения в Израиль наравне с другими выходцами из африканских стран.

При этом в 1991 году правительство Израиля за считанные дни переселило в Израиль около 14,5 тыс. фалашей — большую часть эфиопской диаспоры.