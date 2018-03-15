Лондон, 15 марта, 2018, 22:43 — ИА Регнум. В посольство России в Лондоне поступают сообщения с угрозами «расправы» над дипломатами. Об этом заявил посол в Великобритании Александр Яковенко в эфире телеканала «Россия 24».

Kevin Thompson Резиденция российского посла в Лондоне

«С основным массивом поступающих обращений в посольство присутствует и негатив. Это те люди, которые обещают расправиться с дипломатами», — сказал посол.

Яковенко отметил, что таких людей меньшинство, но к каждому из подобных инцидентов в посольстве относятся со всей серьёзностью.

«Здесь достаточно много психически неуравновешенных людей, людей с криминальным прошлым, и от них можно ожидать всего чего угодно», — подчеркнул он.

Посол добавил, что по каждому конкретному случаю российские дипломаты взаимодействуют с британскими властями. «В этом смысле к лондонской полиции у нас вопросов нет», — отметил он.

Напомним, накануне МИД Великобритании обновил памятку для путешественников, предупредив о угрозе «возможных антибританских настроений и нападений» на британских подданных в России.

Находящимся в России британцам также было рекомендовано «не публиковать публичных комментариев о политических событиях».