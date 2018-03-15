Москва, 15 марта, 2018, 22:10 — ИА Регнум. Министр обороны Великобритании продемонстрировал импотенцию своего ума и риторику базарной хабалки, заявил 15 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя слова британского министра Уильямсона о том, что Россия должна уйти и заткнуться.

U.S. Department of Defense Гэвин Уильямсон и Джеймс Мэттис

По мнению Конашенкова, этими выражениями британский военный министр прекрасно проиллюстрировал всё ничтожество лондонских обвинителей и их обвинений.

«Риторика базарной хабалки, продемонстрированная сегодня главой британского минобороны Гэвином Уильямсоном, замечательно характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции. Всё это лишь подтверждает не только ничтожность всех обвинений Лондона в адрес России, которые мы слышим последние несколько лет, но и полное ничтожество самих «обвинителей», — отмечено в сообщении, опубликованном агентством RT.

Официальный представитель российского Минобороны напомнил, что Британия давно стала сборищем разнообразных предателей и перебежчиков, производящих фейковые сенсации, поэтому к звучащим оттуда обвинениям в адрес России успел выработаться иммунитет.

«Что касается хамских выражений британского министра обороны в адрес России, то в отсутствие реальных результатов служебной деятельности, видимо, только они одни и остались в арсенале вооружённых сил Её Величества», — отметил Игорь Конашенков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Британии Уильямсон обвинил Россию в стремлении подорвать мировой порядок и заявил, что Россия должна «уйти и заткнуться».