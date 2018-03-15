Баку, 15 марта, 2018, 22:09 — ИА Регнум. Строительство железной дороги Решт — Астара в Иране, протяженностью 180 км, займет три года, заявил глава МИД Ирана Мохаммед Джавад Зариф, сегодня, 15 марта в Баку.

Железная дорога

«Строительство железной дороги Решт — Астара, протяженностью 180 км, завершится за три года», — приводит слова Зарифа «Интерфакс».

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, в свою очередь, отметил важность этой железной дороги для функционирования транспортного коридора Юг-Запад.

«После строительства ж/д Решт — Астара в регионе появится разветвленная сеть железных дорог», — отметил Мамедъяров.

Зариф добавил, что транзитные возможности этого коридора принесут пользу «не только нашим странам, но и всем странам, которые в нем заинтересованы».

Как сообщалось ранее, Азербайджан планирует предоставить Ирану кредит в размере $500 млн на строительство железной дороги Астара — Решт, который также является частью транспортного коридора Север-Юг.

Общая протяженность коридора Юг — Запад составляет 5311 километров: Славков — Ильичевск — 1364; Ильичевск-Батуми — 1050; Батуми-Баку-Астара — 982; Астара-Бандар Аббас — 1915 км. Этот коридор позволит осуществлять отправку грузов из Индии и в Европу и обратно через Иран, Азербайджан, Грузию и Украину. По оценкам азербайджанской стороны, грузоперевозки по транспортному коридору Юг-Запад будут осуществляться в течение семи дней, вместо сегодняшних 35−37 дней по альтернативным маршрутам.

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