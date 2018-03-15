Берлин, 15 марта, 2018, 22:08 — ИА Регнум. Напряжение в двусторонних отношениях между Москвой и Лондоном продолжает нарастать. Британское правительство подозревает Россию в покушении на бывшего офицера ГРУ, а ныне гражданина Великобритании Сергея Скрипаля с использованием нервно-паралитического препарата «Новичок». Россия все обвинения в свой адрес категорически отвергает.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

4 марта 66-летний бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в парке в Солсбери, на юго-западе Лондона. Сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а уже в 2010-м бывший военный получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.

В Лондоне предполагают, что при покушении на Скрипаля применялся яд из так называемой группы «Новичок», которая была разработана во время холодной войны в Советском Союзе. Тереза Мэй дала Москве сутки на предоставление разъяснений, однако глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена отвечать на ультиматум Великобритании, пока не получит доступ к материалам дела, сообщает немецкое издание Der Spiegel.

В Соединенном Королевстве на ситуацию отреагировали очень остро, не выяснив при этом до конца все детали дела. В ряде британских СМИ в связи с последними событиями и вовсе стала появляться информация о возможном усиления военного присутствия НАТО в Восточной Европе, при том, что Британия уже разместила свой контингент в Эстонии.

О том, что может означать это «усиление» и каким образом вообще данный инцидент касается НАТО, в интервью другому немецкому информационному ресурсу — Deutsche Welle — рассказал Ричард Ширрефф, британский генерал в отставке, занимавший в период с 2011 по 2014 год должность заместителя командующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Бывший британский военный полагает, что «дело Скрипаля» не просто затрагивает интересы НАТО, но и является поводом применения положений о коллективной безопасности.

«Применение боевого нервно-паралитического вещества при нападении на суверенного члена НАТО в XXI веке, по моему мнению, четко подпадает под Статью 5 Вашингтонского договора, поэтому НАТО здесь привлечь необходимо», — заявил Ширрефф.

«Я не сомневаюсь, что в Брюсселе послы при НАТО будут четко обдумывать, как проявить солидарность с Великобританией», — добавил он. И под «проявлением солидарности» бывший британский военный, прежде всего, понимает укрепление позиций НАТО в Восточной Европе.

«Это не обязательно означает увеличение контингента, — пояснил экс-замкомандующего в интервью DW, — четыре батальона, которые у НАТО там уже имеются, включая один под командованием Германии, должны быть больше, чем просто политической превентивной линией. Они должны быть частью боеспособной, хорошо обученной военной силы с четким планом действий на море, в небе и на суше».

При этом идею дальнейшего и скорейшего расширения НАТО бывший британский военный не поддержал: «Не думаю, что обещание членства в НАТО, данное Украине на саммите в Бухаресте в 2008 году, не имея при этом убедительных возможностей подкрепить его, было хорошей идеей. Лично я считаю, что предоставление безоговорочных гарантий Украине почти наверняка гарантирует войну НАТО с Россией», — отметил Ширрефф. «НАТО нужно признать, что это оборонительный альянс, и что его основная задача — защита территории стран — членов НАТО».

Противостояние Лондона и Москвы в «деле Скрипаля» уже успело перейти в Совет Безопасности ООН. В среду вечером на экстренном заседании Совбеза в Нью-Йорке представитель Великобритании при ООН Джонатан Аллен обвинил Москву в нарушении Конвенции о химическом оружии, однако предоставить образец вещества из материалов дела отказался.

Российский посол в ООН Василий Небензя, в свою очередь, подчеркнул, что Москва не имеет к инциденту никакого отношения: «Нам нечего бояться и нечего скрывать», — сказал дипломат, обвинив Великобританию в нагнетании «истерической атмосферы». Экс-шпион Сергей Скрипаль уже не был угрозой для России, подчеркнул также Небензя.

«В любом случае его убийство ничего не принесло бы стране незадолго до президентских выборов и проведения чемпионата мира по футболу этим летом. Но я припоминаю ряд стран, которые извлекают из этого инцидента выгоду, обвиняя Россию», — добавил он.

Представитель России при ООН призвал Великобританию согласиться на совместное британско-российские расследования по «делу Скрипаля», отметив, что это «единственный цивилизованный путь» для прояснения вопроса об ответственности за покушение.

Напомним, что 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возложила ответственность за покушение на Скрипаля на Россию и объявила о решении выслать из страны сразу 23 российских дипломата.