Калуга, 15 марта, 2018, 22:08 — ИА Регнум. В Калужской области планируют превратить аэропорт «Калуга» в международную гавань и осуществлять приём и отправление воздушных судов, выполняющих зарубежные авиарейсы, заявил губернатор региона Анатолий Артамонов 15 марта на презентации нового Boeing 737−800 «Калуга». По его словам, вскоре в аэропорту будет открыт международный терминал, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Boeing 737-800 «Калуга»

«Мы как раз на это (запуск международных направлений, прим. ИА REGNUM) нацеливаемся, — заявил Артамонов. — В свете тех решений, которые обозначил президент нашей страны о развитии межрегиональных перевозок, мы будем рассчитывать, что авиакомпания «Россия» подключится к нашим планам».

Дарья Антонова ИА REGNUM Анатолий Артамонов

Анатолий Артамонов посетил здание терминала международных воздушных линий и провёл переговоры с летным директором авиакомпании «Россия» Георгием Бариновым, обсудив перспективы развития направления. В частности, летом 2018 года из аэропорта планируется запустить ряд новых чартерных рейсов на самолетах Airbus A-319.

«Полоса понравилась. Прекрасно работает система захода на посадку. Аэропорт «Калуга» — всепогодный. Может работать и днём, и ночью, и при любой погоде, а для авиатора — это самое главное», — отметил Баринов.

Напомним, международный аэропорт «Калуга» признан «Лучшим региональным аэропортом с пассажиропотоком до 0,5 миллиона пассажиров 2016 года». По результатам премии «Воздушные ворота России — 2016», калужский аэропорт занял второе место среди аэропортов России как лучший объект авиатранспортной инфраструктуры в области обеспечения транспортной безопасности.

Новый Вoeing 737−800 «Калуга» с бортовым номером VP-BOH поступил в парк авиакомпании «Россия» с завода-изготовителя и рассчитан на перевозку 189 пассажиров. В оборудовании салона использован современный дизайн и улучшена шумоизоляция.