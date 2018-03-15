Санкт-Петербург, 15 марта, 2018, 21:49 — ИА Регнум. Объявлен конкурс на реставрацию Санкт-Петербургского монетного двора. Это историческое здание, в котором до сих пор чеканятся монеты, медали, ордена и памятные знаки.

Spmd.goznak.ru Санкт-Петербургский монетный двор

Как сообщил 15 марта телеканал «Санкт-Петербург», монетный двор, находящийся на территории Петропавловской крепости, отреставрируют за 63,5 миллиона рублей.

В рамках контракта будут выполнены работы по реставрации фасадов главного здания Монетного двора, отремонтирован Южный цейхгауз (корпус №3) и круглая башня (корпус №4).

Согласно условиям конкурса, потенциальный подрядчик должен провести штукатурные, малярные и другие работы, заменить двери и оконные рамы, установить новые кровельные сливы, трубы и водосточные желоба.

Заявки на открытый конкурс будут приниматься до 5 апреля, а итоги станут известны 12 апреля.

Петербургский монетный двор основан в 1724 году Петром I. В настоящее время Санкт-Петербургский монетный двор — филиал федерального государственного унитарного предприятия «Гознак».

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