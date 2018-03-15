Москва, 15 марта, 2018, 21:26 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак и бывший депутат Государственной думы Дмитрий Гудков объявили о создании новой политической организации «Партия перемен». Об этом сегодня, 15 марта, сообщает пресс-служба избирательного штаба Собчак.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ксения Собчак

Сообщается, что «Партия перемен» будет создана на базе существующей непарламентской партии «Гражданская инициатива», которая, собственно, и выдвинула Собчак в президенты на нынешних выборах.

Отмечается, что председатель «Гражданской платформы» Андрей Нечаев примет самое деятельное участие в формировании новой политической организации. Собчак и Гудков будут сопредседателями «Партии перемен».

Стоит отметить, что Собчак и ранее говорила о намерении создать новую политическую партию после президентских выборов, в которых она участвует, но которые не надеется выиграть.

Однако Собчак подчеркивала, что её политические амбиции простираются на дальнюю перспективу, и она собирается поучаствовать в президентских выборах в 2024 году.