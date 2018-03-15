Тбилиси, 15 марта, 2018, 21:00 — ИА Регнум. В феврале текущего года денежные переводы из-за рубежа в Грузию составили $113,9 млн, что на $19,8 млн, или на 21% выше показателя аналогичного периода 2017 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

По информации Национального банка Грузии, первое место по денежным переводам в Грузию по-прежнему занимает Россия, откуда в феврале поступило $33,4 млн. Это на $3,1 млн больше показателя за февраль прошлого года. Но доля переводов из России в общем объеме денежных переводов за этот период сократилась с 32,2% до 29,3%.

Из стран Евросоюза в феврале в Грузию было переведено в общей сложности $40,1 млн. В этой группе стран первое место занимает Италия ($14,1 млн), далее идут Греция ($13,4 млн), Германия ($3,1 млн), Испания ($3 млн). Доля переводов из Италии в общем объеме денежных переводов в сравнении с февралем прошлого года увеличилась с 10,5% до 12,4%, доля Греции — с 10,7% до 11,7%.

$11,8 млн было переведено в Грузию из Израиля, который занимает четвертую позицию в списке крупнейших стран-доноров Грузии. Доля переводов из Израиля также увеличилась с 8,1% до 10,4%.

$9,9 млн поступило в Грузию в феврале из Турции, $8,2 млн из США. При этом доля переводов из Турции увеличилась с 8,1% до 8,7%, а доля переводов из США уменьшилась с 10,8% до 7,2%.

Из Грузии за рубеж в феврале текущего года было отправлено $18 млн, что на $3,4 млн превышает показатель за февраль прошлого года. Причем, $7,5 млн из этой суммы было переведено в Россию, которая в этом рейтинге стабильно занимает первое место. На втором месте — Украина ($2,2 млн), на третьем — Турция ($1,5 млн).