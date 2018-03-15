Астана, 15 марта, 2018, 22:43 — ИА Регнум. Ради благополучия народов стран Средней Азии необходимо заново построить региональное сотрудничество, заявил 15 марта президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в ходе своего выступления на консультативной встрече лидеров среднеазиатских республик в Астане. Об этом сообщает 24.kg.

President.kg Сооронбай Жээнбеков на саммите стран Средней Азии

По мнению главы Киргизии, роль и значение каждой республики Средней Азии будет повышаться в том случае, если они будут выступать с единой позиции, так как стратегические интересы стран совпадают.

Жээнбеков также поднял тему борьбы с терроризмом и экстремизмом. Киргизский лидер выступил за формирование единого пространства безопасности.

Президент Киргизии также призвал снять барьеры для свободного перемещения внутри региона товаров и услуг. По его мнению, необходимо также совершенствовать сотрудничество для развития грузовых и пассажирских перевозок.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в Астане состоялась консультативная встреча лидеров стран Средней Азии. Мероприятие уже назвали «встречей десятилетия», так как в подобном формате главы среднеазиатских республик не встречались более десяти лет.

Ранее взаимодействие между странами происходило в двухстороннем и трехстороннем форматах, а также в рамках ШОС, СНГ и ЕАЭС. Планируется, что лидеры республик Средней Азии будут встречаться ежегодно в преддверии праздника Навруз.