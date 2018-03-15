Вашингтон, 15 марта, 2018, 20:52 — ИА Регнум. Министерство обороны США готово к реализации планов президента Дональда Трампа по созданию космических войск, заявила 15 марта официальный представитель ведомства Дана Уайт.

Цитата из к/ф «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда». Реж. Джордж Лукас. 1977. США Космическое воинство

По её словам, в Пентагоне согласны с тем, что космос должен рассматриваться как «область военных действий», и потому необходимо, чтобы США «доминировали в этой области и расширяли свой потенциал».

«Мы готовы работать с президентом и Конгрессом, чтобы обеспечить доминирование Соединённых Штатов в этой сфере», — сказал Дана Уайт.

Напомним, днём ранее Дональд Трамп заявил, что США в обозримом будущем может потребоваться новый вид вооружённых сил — космические войска.

Глава Белого дома отметил, что ранее не относился к данной инициативе серьезно, но затем пришел к выводу, что это хорошая идея.

«Моя новая национальная стратегия по космосу признаёт, что в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия, как и на земле, в воздухе и в воде», — заявил президент США.

Читайте также: Рогозин: Заявлениями о космическом оружии США «открывают ящик Пандоры»