Нижний Новгород, 15 марта, 2018, 20:42 — ИА Регнум. Известный российский кинорежиссер Никита Михалков рассказал, что чувствует себя нормально после того, как он случайно упал в Нижнем Новгороде. Об этом он рассказал журналистам сегодня, 15 марта.

Цитата из к/ф «Жестокий романс». реж. Эльдар Рязанов. 1984. СССР Никита Михалков

Ранее сегодня Михалков поскользнулся и упал во время рабочей поездки в Нижний Новгород. Режиссер был госпитализирован, обследование показало, что серьезных травм у него нет.

«Да, я упал, очень скользко было, когда выходили из машины. Нормально, как видите. Мне просто сделали перевязку, заклеили, сделали МРТ, чтобы не было гематом, потому что я сильно ударился головой», — рассказал Михалков.

Известно, что Михалков приехал в Нижний Новгород как доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина. Там должны были состояться предвыборные дебаты.

После обследования Михалков продолжил свою рабочую поездку. Он дал интервью местной радиостанции и встретился с волонтерами в региональном штабе Путина.