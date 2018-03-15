Бейрут, 15 марта, 2018, 21:47 — ИА Регнум. Ливанское шиитское движение «Хезболла» готово к войне с Израилем, заявил представитель группировки шейх Наим Кассем 15 марта в интервью агентству Reuters.

upyernoz Флаг «Хезболлы»

Наим Кассем, член руководства «Хезболлы» и заместитель лидера движения Хасана Насраллы, отметил, что «сопротивление» всегда готово к агрессии Израиля.

«Хезболла» готова противостоять агрессии, если она произойдет, если Израиль решит предпринять какие-то глупые действия… Мы готовы защитить себя всеми доступными средствами», — пояснил Кассем.

Впрочем, Кассем считает «израильское решение о войне» против «Хезболлы» в настоящий момент маловероятным — в особенности после того, как сирийская ПВО сбила израильский истребитель F-16, вторгшийся на территорию страны.

По словам Кассема, «Хезболла» работает в Сирии «в тесном контакте» с ВКС России и военными Сирии, а «сирийские власти приняли решение отвечать на такой тип нападения».

Кассем также пояснил журналистам, в каком случае «Хезболла» готова покинуть Сирию.

«Если мы достигнем политического решения, конечно, «Хезболла» вернется в Ливан», — сообщил замглавы группировки.

Напомним, проиранское шиитское движение «Хезболла» принимает участие в сирийском конфликте на стороне правительства Башара Асада практически с самого начала войны в 2011 году.

Группировка «Хезболла» является давним врагов Израиля на Ближнем Востоке и считается властями Израиля террористической организацией.