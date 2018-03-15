Салехард, 15 марта, 2018, 20:39 — ИА Регнум. На Ямале, как и в Югре, по просьбам работников топливно-энергетического комплекса до 17 марта продлится досрочное голосование на выборах президента России. А некоторые избирательные комиссии будут работать дольше остальных, начав прием избирателей с 6:00 или с 7:00 по местному времени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме ЯНАО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа избирательного участка

Напомним, в обычном режиме избирательные участки по всей стране открываются в 8:00 и завершают работу в 20:00 по местному времени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ХМАО 18 марта с 6:00 часов утра откроется 21 избирательный участок. По сообщению регионального избиркома ЯНАО, с 6:00 часов по местному времени стартует голосование на 32 участках, а с 7:00 часов — на 20.

Председатель избирательной комиссии Ямала Андрей Гиберт провел 15 марта пресс-конференцию о ходе подготовки региона к выборам президента России 18 марта 2018 года.

«Мобильными» избирателями, которые будут голосовать по месту нахождения, изъявили желание стать на 12 марта 22 664 человека. Досрочно в отдаленных и труднодоступных местах проголосовал 23 881 избиратель. Из 1700 инвалидов-колясочников и инвалидов по зрению о своем желании голосовать дома заявили всего 44 человека — остальные придут и к каждому участку в помощь прикреплены волонтёры. Кроме того, все избирательные участки оборудованы пандусами или кнопками вызова, на 21 установлены скаломобили.

«Помогать нашим комиссиям на участках 18 марта будут волонтеры. Таких добровольцев у нас свыше 400 человек. Они, как всегда, станут помощниками избирателям с инвалидностью, пожилым людям и всем, кто будет нуждаться на избирательных участках в посторонней помощи», — акцентировал внимание прессы Андрей Гиберт.

Также председатель избиркома ЯНАО сообщил о готовности к охране порядка 1 400 силовиков, не исключая возможных провокаций.

Отметим, что на Ямале традиционно высокая явка избирателей. На выборах 14 марта 2004 года она составила 80,87%. В 2008 году — 91,96%. В 2012-м она снова возросла.

По сообщению избирательной комиссии ЯНАО, в автономном округе на сегодня организовано 216 избирательных участков. По состоянию на 1 января 2018 года на Ямале зафиксировано 355 тыс. 935 избирателей. В 2007 году их число составляло 353 тыс. 395 человек. Но ещё менее года тому назад, 1 июля 2017 году в ЯНАО было на пять тысяч избирателей более — 360 тыс. 614 человек.