Киев, 15 марта, 2018, 20:07 — ИА Регнум. Национальный банк Украины во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) продлил санкции в отношении российских банков, введённых в марте 2017 года. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Нацбанк Украины

Как уточняется, санкции продлеваются в отношении Сбербанка, Проминвестбанка, «ВТБ Банка» и «БМ Банка».

Неделей ранее, напомним, президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО о продлении санкций ещё на один год.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев 16 марта 2017 года ввёл санкции в отношении украинских отделений, а также дочерних структур банков с российским государственным капиталом.

Санкции предполагают запрет указанным организациям осуществлять любые финансовые операции, которые предусматривают вывод средств за пределы Украины.