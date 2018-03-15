Санкт-Петербург, 15 марта, 2018, 20:37 — ИА Регнум. Петербургский парламент решил объявить войну долгостроям и пресловутым синим заборам, которые десятилетиями уродуют городские кварталы. Комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам рекомендовала Заксобранию одобрить поправки в закон «О порядке предоставления объектов недвижимости, находящихся в собственности Петербурга, для строительства, реконструкции и приспособления для современного использования».

Citywalls.ru Гостиница «Северная корона», Санкт-Петербург

Среди прочего, документ предполагает установить срок проектирования и строительства социально-культурных и коммунально-бытовых объектов не более чем пять лет.

Единоросс Андрей Васильев напомнил, что в городе уже очень много заброшенных долгостроев. «Они десятками лет пестрят синими заборами, по 30 лет не вводятся, как гостиница на набережной Карповки — вот стоит и стоит. И таких объектов очень много», — сказал Васильев.

Он имел в виду отель «Северная корона» на набережной Карповки, 37. По некоторым оценкам, эта гостиница является «самым дорогим долгостроем» Петербурга. Ее начали возводить еще в 1988 году, но ни одного постояльца она так и не приняла. В середине 90-х, когда здание было готово на 90%, строительство заглохло. Предполагалось, что новые собственники введут ее в эксплуатацию в 2008 году, но уже в 2009-м было решено постройку снести. Тем не менее, она «украшает» Петроградскую сторону по сей день.

«Те долгострои, которые по 10, 15, 20 лет стоят — с этим пора заканчивать. И с той безответственностью, которая наблюдается в управлении собственностью города, тоже пора заканчивать», — подчеркнул Васильев. Депутат напомнил о реорганизации имущественного и земельного блока Смольного, которая имела место при губернаторе Полтавченко и, по мнению депутата, принесла только хаос.

«То, что творится с комитетом имущественных отношений последние лет семь, кроме как коллапсом власти в области управления своим имуществом не назвать. Череда всяких преобразований привела к тому, что эта организация абсолютно недееспособна. Она не может даже собрать арендную плату больше чем на 70%. Они это даже себе в план закладывают. Не могут администрировать. Зачем тогда вы ликвидировали свои районные агентства, которые хоть как-то управляли имуществом? К чему привело бездействие комитета по вопросу реновации, уже мы все видим: ничего нет, меньше 1% сделано за 10 лет. Всё остается в долгострое», — заявил Васильев.

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Тем не менее, Смольный выступил против созревших в Мариинском дворце нововведений единым фронтом. Чиновники полагают, что предложенный законопроект противоречит федеральному законодательству, и нашли в тексте сразу два противоречия, хотя юридический комитет Заксобрания вынес прямо противоположное заключение.

Однако и.о. начальника юридического отдела комитета по инвестициям Даниил Подшивалов заметил, что статья 39.8 Земельного кодекса гарантирует инвестору право выбора срока, на который ему предоставляется участок. «Там есть четкая вилка от 3 до 10 лет, в которой он свободен выбирать срок», — заявил он корреспонденту ИА REGNUM. На его взгляд, депутаты предлагают забрать у инвестора это право, ограничив его 5 годами.

«Если мы установим срок строительства, например, в 5 лет, а срок договора — в 10 лет, то не понятно, что будет происходить в этом промежутке. Договор заключается исключительно с одной целью: чтобы строить. Там нет других прав у него (инвестора — прим.ред.), — добавил юрист. — То, о чем говорят депутаты, это необходимость контроля. Это справедливое замечание, но оно выходит за рамки обсуждения».

Но парламентарии настаивают, что именно об этом речь и идет. Согласно существующему порядку администрирования, Смольный не подает в суд на инвестора автоматически, если тот пропустил все сроки сдачи объекта. Договор продлевается на «неопределенный срок», после чего комитет по инвестициям в каждом конкретном случае решает, следует ли предъявлять застройщикам претензии и какие именно штрафы с них взыскивать.

Один из авторов законопроекта Владимир Носов не согласен с таким положением дел. «Договор аренды заключается на строительство объекта. Если объекта нет, то и договор себя исчерпал. Мы и ставим определенный срок, по истечении которого договор автоматически должен расторгаться. А у нас он, наоборот, продлевается», — недоумевает он.

Вот еще один пример: в 2010 году большой участок рядом с Дёминским садом получила компания «Ингеоком СПб». Она должна была возвести там общественно-деловой центр. Но никакого центра там до сих пор нет, хотя застройщики и закрыли забором половину сада. Позднее, когда сроки аренды участка истекли, уже якобы совершенно другой инвестор — компания «Ингеоком» — задумал построить там гостиницу на 920 номеров. С подачи комитета по инвестициям проект признали стратегическим в апреле 2017 года, а уже в мае коллеги из комитета имущественных отношений подали на застройщиков в суд для расторжения договора и взыскания штрафов.

Андрей Васильев назвал схему, по которой работают ведомства Смольного, «коррупционной». По его мнению, даже если в Земельном кодексе прописана вилка на заключение договора аренды от 3 до 10 лет, то пятилетнее ограничение срока строительства в эту вилку вполне вписывается.

«Субъект федерации вправе определить, на какой срок он заключает договор. Вы же выбираете коррупционную составляющую. Хотите — предъявите претензии (инвестору), не хотите — не предъявите. Это юридическим языком называется коррупция. Должно быть, как во всем цивилизованном мире — есть четкий срок, если срок не исполнили, то должны быть соответствующие штрафные санкции», — сказал Васильев.

Эксперт комиссии по горхозяйству Александр Карпов пояснил, что уже давно депутаты бьются с юристами на предмет того, может ли парламент устанавливать существенные условия договора между городом и инвестором. К слову, это актуально и для скандальных контрактов на мегаобъекты по принципу государственно-частного партнерства, например, Западного скоростного диаметра, частного трамвая «Чижик» и других, когда парламентарии даже не в состоянии увидеть текст самого договора, по которому из городского бюджета каждый год уходят миллиардные суммы.

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Юристы стоят на позиции, согласно которой существенные условия Заксобрание устанавливать не может, так как не имеет права вмешиваться в сферу взаимоотношений города и инвестора, которые регулируются исключительно Гражданским кодексом.

«С моей точки зрения, это неправильно. ЗакС по уставу определяет условия распоряжения собственностью Петербурга. Значит, пусть и не конкретные, но какие-то предельные условия заключения договора. Мы не влезаем внутрь договора, но просто говорим: если к тебе приходит инвестор с предложением строить дольше пяти лет, то ты его не принимаешь. Так как это неправильные условия распоряжения собственностью, нам надо быстрее», — заметил Карпов.

Однако Смольный здесь не может согласиться с парламентом. Так, в предложенном законопроекте говорится о некоем «критерии отбора» инвестпроектов. Но никаким «отбором» чиновники якобы не занимаются.

Даниил Подшивалов пояснил, что при подаче заявки на аренду земли под строительство ее рассматривают чисто формально: соответствует ли она требованиям законодательства. Если все требования соблюдены, власти не вправе отказать инвестору. Следить же за тем, исполняет ли инвестор свои обязательства, должны чиновники комитета по контролю за имуществом Петербурга, утверждает Подшивалов, причем делать они это должны на местах, рассматривая и проверяя каждое конкретное здание.

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Руководитель фракции «Единой России» Александр Тетердинко заметил, что с таким количеством претензий к законопроекту у депутатов нет шансов не только получить подпись губернатора под документом, но и даже провести проект через все три чтения Заксобрания. Так как Тетердинко возглавляет самую многочисленную фракцию в парламенте, это прозвучало угрожающе и, возможно, привело в недоумение главу комиссии по горхозяйству, влиятельного единоросса Сергея Никешина, который, в отличие от Тетердинко, принимал самое прямое участие в подготовке законопроекта.

Андрей Васильев тут же напомнил, что в распоряжении депутатов ЗакСа всегда есть процедура преодоления губернаторского вето. Которую, впрочем, так давно не доставали из пыльного чулана неиспользуемых полномочий парламента, что вряд ли депутаты решатся расчехлить ее на этот раз.

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