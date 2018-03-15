YPG: За два дня из Африна бежали 10 тыс. человек
Африн, Сирия, 15 марта, 2018, 20:10 — ИА Регнум. Согласно сообщению курдских отрядов самообороны YPG, за два дня сирийский Африн покинуло 10 тыс. человек, 15 марта передает агентство Reuters.
По словам представителя YPG Бируска Хасака, к значительному увеличению беженцев из города привели бомбардировки турецкой армии.
«Воздушные удары и артиллерийский обстрел продолжаются. Гражданские лица бегут, и (беженцев) насчитывается около 10 тысяч человек», — заявил представитель YPG журналистам.
Напомним, турецкая военная операция «Оливковая ветвь» в сирийском Африне направлена против курдских отрядов самообороны YPG, которых правительство Турции считает «террористами».
Турция регулярно подвергает обстрелам различные объекты в сирийском городе. Точное число погибших и пострадавших от обстрелов среди мирных жителей Африна неизвестно.
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