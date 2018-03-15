Африн, Сирия, 15 марта, 2018, 20:10 — ИА Регнум. Согласно сообщению курдских отрядов самообороны YPG, за два дня сирийский Африн покинуло 10 тыс. человек, 15 марта передает агентство Reuters.

Kurdishstruggle Бойцы курдского Отряда народной самообороны

По словам представителя YPG Бируска Хасака, к значительному увеличению беженцев из города привели бомбардировки турецкой армии.

«Воздушные удары и артиллерийский обстрел продолжаются. Гражданские лица бегут, и (беженцев) насчитывается около 10 тысяч человек», — заявил представитель YPG журналистам.

Напомним, турецкая военная операция «Оливковая ветвь» в сирийском Африне направлена против курдских отрядов самообороны YPG, которых правительство Турции считает «террористами».

Турция регулярно подвергает обстрелам различные объекты в сирийском городе. Точное число погибших и пострадавших от обстрелов среди мирных жителей Африна неизвестно.

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