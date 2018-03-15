Москва, 16 марта, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Законопроект об отмене единого государственного экзамена (ЕГЭ) внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским, передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта. Авторы настаивают на том, что школьники в качестве итоговой аттестации должны сдавать государственные экзамены по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

Советская школа

ЕГЭ не достиг цели, уверены парламентарии. Предполагалось, что этот экзамен искоренит коррупцию, а также обеспечит эффективную и беспристрастную проверку знаний выпускников. Однако реформа образования, начавшаяся в 2002 году с введением ЕГЭ, не приносит запланированных результатов, которые должны были бы также выражаться в высоком качестве знаний учеников и доступности высшего образования, указал один из авторов инициативы депутат Ярослав Нилов (ЛДПР).

Также парламентарии отмечают, что самостоятельная подготовка учащегося к ЕГЭ почти невозможна — для эффективной подготовки необходимо дополнительно нанимать репетиторов, услуги которых имеют высокую стоимость и непосильны для многих родителей, кроме того, ежегодно выявляется большое количество злоупотреблений при сдаче ЕГЭ.

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Вместе с тем в Госдуму неоднократно вносились законопроекты, предполагающие как полный отказ от ЕГЭ, так и дающий ученикам право выбора формы прохождения итоговой аттестации. Все они не находили поддержки большинства парламентариев, которые соглашались с позицией профильного комитета и Минобрнауки, где уверены в эффективности ЕГЭ.

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ЕГЭ поддерживает и президент РФ — Владимир Путин согласен с тем, что система единого госэкзамена нуждается в усовершенствовании, но работает и ее надо сохранить. Об этом глава государства заявил, в частности, в январе в Твери. Плюсы, по его словам, заключаются в том, что количество ребят-абитуриентов не из столичных городов резко увеличилось после введения ЕГЭ.

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