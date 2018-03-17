Симферополь, 17 марта, 2018, 14:45 — ИА Регнум. Крым очевидно становится регионом прорывного развития для России, и сделать его преуспевающим и современным — вопрос чести для страны, пишет обозреватель ИА REGNUM Александр Дремлюгин.

Пресс-служба Кремля Владимир Путин на Крымском мосту

Создание транспортной инфраструктуры, скорейшее завершение строительства Крымского моста и обновление Симферопольского аэропорта, решение задачи обеспечения полуострова достаточными энергетическими возможности — всё это очевидно предполагает развитие Крыма, призванное продемонстрировать как россиянам, так и всему мировому сообществу, что никакие разговоры о сдаче Крыма не принимаются Россией в расчет. И это действительно момент сверхважный, о чем сигнализирует реакция на поездку Владимира Путина в Крым со стороны Украины и Запада.

В ходе этой поездки российский президент проверил готовность объектов транспортной инфраструктуры, должной крепче привязать полуостров ко всей России и обеспечить возможность для труда и отдыха ее граждан. Регулярные поездки главы государства в Крым и повышенное внимание к этому региону подчеркивают его стратегическую важность. Россия, вернувшая в свой состав Крым, существенно расширяет свои возможности на южном направлении, возможности как военные, так и экономические, — этот фактор подчеркивает директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий. А поскольку Крым остается камнем преткновения в отношениях с Западом, «визит президента как дополнительная «демонстрация флага» имеет большое значение», пояснил политолог.

О развитии Крыма и перспективах этого региона читайте в статье: Крымская волна Владимира Путина. То ли ещё будет

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