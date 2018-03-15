Москва, 15 марта, 2018, 18:30 — ИА Регнум. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв полагает, что цель консолидации четырех стран в обвинении России в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля лежит дальше чемпионата мира по футболу — «замахиваются на нечто серьезное».

Враждебность

Инцидент с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочери Юлии угрожает безопасности Франции, Германии, США и Великобритании, об этом говорится в опубликованном совместном заявлении лидеров этих стран — канцлера Ангелы Меркель, президентов Эмманюэля Макрона, Дональда Трампа и премьер-министра Терезы Мэй.

«Будем ждать, на что конкретно сейчас нацелились «солидарные»: полагаю, дело не в чемпионате мира по футболу, хотя это крайне «лакомый» объект. Но могут быть и другие вещи, типа попыток эрозии института «вето» в Совбезе ООН и т.п. Судя по тому, что в ход пошли человеческие жертвы, как и на Украине в 2014 году, замахиваются на нечто серьезное, ибо Запад ощутил системную угрозу своему глобальному доминированию, и разоблачение этой грязной игры может обрушить это доминирование окончательно», — написал Косачёв в соцсети.

Сенатор советует западным политикам теперь всерьез оценить слова о распаде СССР как о крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века, так как с уходом национальных республик могли «уйти» и арсеналы оружия массового поражения, которое при этом не уничтожалось так же тщательно, как в России, и сегодня вполне может «всплыть» в неожиданных местах.

«Что крайне удобно Западу, ибо виновный во всех бывших и будущих инцидентах уже «назначен», — отметил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в коммюнике также содержится призыв к Москве раскрыть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) программу разработки вещества под условным названием «Новичок», о применении которого в инциденте в Солсбери заявляла британская сторона.

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что члены британского правительства и королевской семьи не посетят чемпионат мира по футболу в России.