Киев, 17 марта, 2018, 13:31 — ИА Регнум. Очередной громкий языковой закон на Украине прикрывает, как это уже стало привычным для постмайданной власти, реальные проблемы политической повестки. Законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» потребовали немедленно рассмотреть представители фракции Яценюка и Авакова «Народный фронт». О новой инициативе украинских властей пишет обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина в концлагере

Главная линия остается без изменений: запретить гражданам говорить на родном языке, коим в большинстве случаев является русский, и насильно перевести их на украинский. Такая мера позволит контролировать информационное пространство, лишит людей точки опоры, которой является родная культура, и создаст определенный флёр охоты на ведьм. Украинизировать предлагается не только образование и СМИ: фильмы, спектакли, медицинские рецепты, интернет-магазины, всё должны быть только на украинском. За нарушение — наказание до трех лет тюрьмы. Следить за исполнением закона будет специально созданный орган.

Остается понять, что же такое происходит, над чем нужно срочно создать дымовую завесу в виде отдающего явным нацистским душком законопроекта. Наиболее вероятная причина — ввод миротворцев в Донбасс, которому майдан проиграл гражданскую войну, и для прикрытия этого факта необходима соответствующая людоедская риторика — вроде порошенковского обещания «зачистить» Донбасс или обсуждаемого законодательного нововведения.

На Украине в итоге формируются две параллельные реальности, одна — с воровством и разрухой, вторая — с «цементированием нации» и «борьбой с агрессором». Каковы будни на стыке этих двух реальностей, читайте в статье: Языковой нацизм майдана — прикрытие скорого дефолта

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