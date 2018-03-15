Калуга, 15 марта, 2018, 18:15 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области во время проведения первенства ЦФО по плаванию скончался 17-летний пловец. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя следственного отдела по городу Обнинску управления СКР по Калужской области Юлия Тарасова, трагический инцидент произошёл 15 марта в городском Дворце спорта «Олимп».

Фото пресс-службы управления СКР по Калужской области. Место происшествия.

По данным следствия, около 10 часов 30 минут юноша вышел на дистанцию, проплыл 50 метров и начал возвращаться назад. В этот момент находившиеся рядом тренеры, судьи и другие участники соревнований увидели, что пловцу стало плохо. Молодого человека незамедлительно вытащили из воды и перенесли в медицинский кабинет. Фельдшеры старались реанимировать подростка, но безуспешно — час спустя он скончался.

В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия, изъяли записи камер видеонаблюдения, расположенных в бассейне, опросили очевидцев происшествия, изъяли необходимую документацию. По имеющимся данным, за несколько дней до соревнований юноша — житель Обнинска — прошёл медицинский осмотр в специализированном диспансере, где получил заключение, на основании которого был допущен к соревнованиям. Для установления причины смерти спортсмена назначена судебно-медицинская экспертиза.

«По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия», — сказала Тарасова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на соревнованиях по водному поло в городе Дзержинске Нижегородской области скончался 14-летний игрок юношеской сборной Волгоградской области.

Подросток находился на трибунах и наблюдал за игрой соперников, когда ему внезапно стало плохо. Юноше пытались оказать первую помощь, затем экстренно доставили в реанимацию. Однако спасти юного спортсмена медикам не удалось. Мальчик скончался в больнице в тот же день.

По предварительным итогам судебно-медицинской экспертизы, подросток мог скончаться из-за внезапной остановки сердца. При этом отмечается, что юный спортсмен проходил медосмотр, который никаких отклонений не выявил.