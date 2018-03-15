Москва, 15 марта, 2018, 18:08 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что следующий саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в Челябинске. Об этом глава государства сообщил сегодня, 15 марта, в ходе общения с финалистами и победителями проектов форума «Россия — страна возможностей».

Kremlin.ru Саммит ШОС-2016

«Сейчас только указ подписал, что в Челябинске. Меня просили представители общественности, руководства, чтобы там проводили очередной ШОС, саммит ШОС. Только что подписал указ», — сказал Путин.

Напомним, в 2017 году саммит ШОС проходил в столице Казахстана Астане.

Одним из важных событий прошлогоднего саммита стало подписание решения о завершении процедуры приема в организацию Индии и Пакистана.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

ШОС не является военным блоком (как, например, НАТО) или открытым регулярным совещанием по безопасности (как, например, АРФ), а занимает промежуточную позицию. Главными задачами организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности на широком пространстве, объединяющем государства-участников, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия.

На данный момент в состав ШОС входят восемь постоянных членов организации (Россия, Китай, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Индия, Пакистан), 4 страны-наблюдателя (Монголия, Иран, Афганистан, Белоруссия), два кандидата в страны-наблюдатели (Бангладеш и Сирия), а также шесть государств в статусе «партнер по диалогу» (Непал, Шри-Ланка, Камбоджа, Турция, Армения и Азербайджан).

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