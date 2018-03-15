Ереван, 15 марта, 2018, 18:00 — ИА Регнум. Впечатление таково, что Россия делает определенные выводы, сегодня, 15 марта, в беседе с журналистами сказал заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, комментируя заявление главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачёва.

14 марта на пресс-конференции в Национальном собрании Армении Косачёв подчеркнул, что, по имеющейся у него информации, после апрельской войны в Карабахе Москва отказалась от поставок вооружения Азербайджану в прежних масштабах.

Говоря о поставках вооружения Азербайджану Косачёв также отметил, что Россия выполняет те контракты, которые были заключены до апреля 2016 года.

«Но, это ситуация, которая существовала до того момента, и по имеющейся у меня информации, она в дальнейшем не будет воспроизводиться в существующих масштабах. Безусловно, мы реагируем на ту ситуацию, которая случилась в апреле 2016 года. В этом нет никаких сомнений», — сказал Косачёв.

«Я могу лишь сказать, что можно только поприветствовать то обстоятельство, что они пытаются делать выводы из апрельской войны. Что касается заявления Косачёва, то впечатление таково, что Россия делает определенные выводы», — сказал Шаварш Кочарян.

Отвечая на вопрос о том, что, согласно оценкам SIPRI в 2013—2017 гг., стратегический союзник Армении Россия была для Азербайджана поставщиком вооружения номер один (до 65% вооружения), притом, что у своего союзника Турции Азербайджан приобрел лишь 2,5%, Кочарян отметил, что РФ всегда была главным поставщиком вооружения для Азербайджана.

На вопрос, включен ли вопрос поставок Россией вооружения Азербайджану в армяно-российскую повестку дня, замглавы МИД ответил: «Вы можете судить об этом из публичного заявления. Если что-то публично заявляется, то, естественно, об этом также ведутся переговоры».