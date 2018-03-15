Кызыл, 15 марта, 2018, 17:55 — ИА Регнум. Глава Тувы Шолбан Кара-оол по итогам встречи с ветеранами клуба волонтеров «Серебряный возраст», состоявшейся 15 марта, поставил задачу создать в республике культ старшего поколения. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Gov.tuva.ru В Туве проживают 26812 граждан старшего поколения

«Нельзя заблуждаться, что традиции и обычаи наших мудрых предков всегда будут с нами. Для их сохранения и развития нужно прилагать большие усилия и старания, работать над этим каждому из нас. И если мы не будем держаться за наших ветеранов, прислушиваться к ним, следовать их бесценным советам, то нить порвется, чего допустить нельзя. Поэтому считаю, нам нужно создавать культ старшего поколения, в самом хорошем смысле этого слова», — пишет Кара-оол на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что на встрече почётные грамоты главы Тувы получили активисты ветеранского движения: 75-летняя Мария Шойдун, 74-летняя Елизавета Шалган, 68-летняя Валентина Ондар, 68-летняя Зоя Балчыырак, 58-летняя Татьяна Кужугет, 56-летняя Ульяна Базырчап.

«Народ, который теряет свои истоки, исчезает», — сказал Шолбан Кара-оол, добавив, что «без истории своего народа двигаться невозможно».

Добавим, в Туве численность граждан старшего поколения составляет 26 812 человек. В том числе в республике проживают 21 043 пожилых человека (60−74 года), из них 39% — мужчины, 61% — женщины. Возраст 5557 жителей республики составляет от 75 до 90 лет (30% — мужчины, 70%-женщины). Есть в Туве и долгожители — 212 человек (более 90 лет, 16% — мужчины, 84% — женщины). Количество работающих пенсионеров — 13 212 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в управлении Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Хакасии и Туве, на 1 января 2018 года средний размер назначенных месячных пенсий в Туве составил 12 614,6 рубля, увеличившись за год на 5,9%. При этом реальный размер назначенных месячных пенсий вырос на 3,5%.

С учётом единовременной денежной выплаты в размере 5 тыс. рублей, произведенной в январе 2017 года, средний размер пенсий снизился на 25,4%, реальный размер пенсий — на 27,1%.