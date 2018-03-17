Киев, 17 марта, 2018, 15:32 — ИА Регнум. Украинский министр спорта Игорь Жданов запретил национальным сборным Украины по всем видам спорта участвовать в любых спортивных мероприятиях на территории России. Всем остальным спортсменам, не входящим в национальные сборные, та же формулировка была предъявлена в виде «рекомендации». Позицию министра обсуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

Понятно, какие последствия может иметь рекомендация хунтовского постмайданного чиновника. Вряд ли украинскому спортсмену облегчит жизнь ярлык «сепара». С другой стороны, пропускать, скажем, чемпионат мира по футболу — это нарушение, за которое грозит международная дисквалификация. На Украине и так уже складывается катастрофическая ситуация как с массовым, так и с профессиональным спортом, что было особенно заметно во время последней Олимпиады. Но стоит ли этому удивляться?

Война с Россией, как известно, это то, за счет чего существует постмайданная власть, поэтому никакая жертва не может быть здесь слишком большой. Показательно рассуждение Жданова, который понимает незаконность своих требований, но считает, что ради такого «исчадия», как Россия, вполне можно сделать исключение в законах. В аналогичной ситуации, когда глава МИД Великобритании Борис Джонсон предложил бойкотировать ЧМ-2018, критика со стороны британских спортсменов была крайне жесткой.

А что же спортсмены украинские? Читайте подробности: Спорту не жить: зачем майдану бойкот соревнований

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