Москва, 15 марта, 2018, 17:58 — ИА Регнум. Произошедшее в Солсбери — это, конечно, провокация, причем грубая и реализуемая без специальной подготовки, считает директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Об этом он заявил 15 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя скандальное заявление главы британского министерства обороны.

James N. Mattis Гэвин Уильямсон

«Когда российские официальные лица, наш министр иностранных дел и наш официальный представитель в ООН говорят, что должно быть расследование и факты, нам отвечают, что этим фактом является выступление Терезы Мэй в парламенте, — заявил Орлов. — Но это не факт, а мнение. На мнении нельзя основывать серьёзные претензии. Стилистика, с которой действуют британские официальные лица, радикально отличается от того, как действовала Великобритания прежде. Она всегда отвечала за слова и понимала свою роль. Даже когда роль Британии в мировой политике снижалась, они отдавали себе в этом отчет, и даже Черчилль не позволял себе больше, чем могла позволить страна».

Кроме того, эксперт отметил, что недавнее заседание в Совбезе ООН не закончилось молниеносной победой Британии и пока всё происходящее выглядит как словесный блеф.

«На следующем шаге требовать фактов будут не только РФ и КНР, но и другие участники мировой игры», — предположил Орлов.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Владимир Гутенёв призвал очень серьёзно отнестись к словам британского министра, поскольку «эти мальчики из Кембриджа входят в роль и потом начинают верить, что они в этой роли живут и что-то могут сделать».

Напомним, что глава министерства обороны Великобритании Гэвин Уильямсон 15 марта на весь мир продемонстрировал свой уровень политической культуры, заявив, что России следует «отойти» и «заткнуться».

"Мы посмотрим, каким образом Россия ответит на наши шаги, — пообещал он. — Если честно, Россия должна отойти и заткнуться. Но если они ответят на принятые нами меры, мы внимательно рассмотрим имеющиеся у нас варианты».