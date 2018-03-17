Вильнюс, 17 марта, 2018, 16:15 — ИА Регнум. Конфликт, разгоревшийся в литовском парламенте вокруг депутатского мандата Миндаугаса Бастиса, может вылиться в крупный политический кризис, пишет в своей статье обозреватель ИА REGNUM Олег Михайлов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Литвы

Депутату Бастису в ходе парламентского расследования выдвинуто обвинение в измене родине. Но тем не менее большинство парламентариев проголосовало против лишения его мандата. Что же в данном случае было признано изменой? Связь с корпорацией Росатом. Сам Бастис со своими обвинителями не согласен и воспринимает результат голосования как возможность сдать мандат самостоятельно и уйти с честью. Но две ведущие фракции литовского Сейма успокаиваться на этом не собираются.

Начал раскручиваться маховик взаимных обвинений, а ход, который применили члены фракции Союза крестьян и зеленых, так называемых аграриев, решивших выложить сфотографированные итоги своего голосования во всеобщий доступ, и вовсе нарушил принцип тайного волеизъявления и подставил их под атаку своих политических конкурентов. Обвинения, выдвигаемые в адрес членов фракции Союз Отечества, конкурентов «аграриев», не менее скандальны в устах последних, которые приписывают своим оппонентам предварительную договоренность о голосовании, сохранившем за Бастисом мандат.

После того как Сейм Литвы 13 марта проголосовал против импичмента Бастису, староста фракции консерваторов Габриэлюс Ландсбергис оценил это как предательство родины.

«Я оцениваю результаты такого голосования как ясную позицию, выраженную большинством Сейма, что Сейм не способен, а может, и сознательно не хочет ограничиться от возможных кремлевских агентов, позволяющих себе свободно ходить по парламенту. В то же самое время правящие отправили миру сигнал, что ими абсолютно приемлемы нарушение присяги на верность государству и грубые нарушения Конституции, и что вполне можно представлять не интересы Литвы, а интересы государства, недружелюбного по отношению к Литве», — заявил Ландсбергис.

В прошлый раз похожий по масштабу кризис 2009 года закончился штурмом Сейма и конфликтом со спецподзразделениями. Что принесет Литве кризис нынешний?

Читайте подробности: Хроника крушения парламента Литвы: громкая отставка и подготовка к штурму

Обратите также внимание на другие статьи Олега Михайлова о политике и экономике Литвы.