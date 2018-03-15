Киев, 15 марта, 2018, 17:21 — ИА Регнум. На Украине активно обсуждают внесение генеральным прокурором Украины Юрием Луценко в Раду трех представлений на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного депутата Надежды Савченко. Напомним, депутат проходит в рамках уголовного дела в отношении главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана. Генпрокуратура обвиняет подозреваемых в подготовке терактов против украинских высокопоставленных лиц.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

В то же время не все украинские эксперты и политики верят в причастность Савченко и Рубана к подготовке терактов. В частности, бывший украинский дипломат, экс-вице-премьер Роман Безсмертный назвал дело Савченко и Рубана «примитивной работой украинских спецслужб и политического истеблишмента».

«Столько пиара и шума, а в результате, боюсь, всё может закончиться пшиком. Где профессионалы среди силовиков, следователей, спецслужб, государственных деятелей? С самого начала еще, когда задержали Рубана, у меня возникало больше вопросов, чем ответов. Главной целью должно было стать задержание адресата. Теперь спрашиваю — почему операцию остановили на середине? Ну, это же проваленная операция СБУ. Они так и не смогли зафиксировать, куда направлялось это оружие», — пояснил Безсмертный 15 марта в Фейсбуке.

Он призвал следователей предоставить неопровержимую доказательную базу вины Савченко.

«Безотносительно к фамилиям: если следователь-профи хочет доказать чью-то вину, то тихо, спокойно собирает информацию. Тем более когда это касается народного депутата, то надо же прийти с неопровержимыми доказательствами в Верховную раду и убедить депутатов, что он (она) причастен. А у нас отправляют повестки через СМИ, пугают, обвиняют наперед. К сожалению, это свидетельствует о том, что в этом процессе доминируют не вопросы безопасности, защиты от терроризма, а прежде всего политическая составляющая, пиар-кампания. Здесь еще большой вопрос, в чью пользу сыграет этот пиар — Порошенко или той же Савченко. Маховик еще могут раскрутить не только изнутри, но и извне. Поэтому неизвестно, чем всё закончится с таким подходом политического руководства государства», — добавил Безсмертный.

«Думаю, даже если бы Савченко реально взорвала парламент, всё равно бы вам никто не поверил», — написал в Фейсбуке экс-глава администрации президента Украины Андрей Портнов.

Кроме того, политолог Виталий Кулик считает, что Савченко перед допросом в СБУ фактически призналась в подготовке теракта.

«Перед визитом на допрос в СБУ Савченко фактически признала свою вину. «Кто хоть раз не думал уничтожить эту власть, снести эту власть, как призывал майдан? Кто не думал подорвать Банковую (администрацию президента) или Верховную раду? Об этом нельзя говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый. У нас об этом говорят все. В соцсетях гуляет запись, 98% украинцев помогли бы Рубану «разгружать мебель», — написал Кулик в Фейсбуке.

Он считает, что «Савченко от разговоров и сладких грез о хунте перешла к конкретному делу».

«Начала готовить этот самый переворот. Для того, чтобы ввязаться в эту историю, Савченко не нужны были даже кураторы из РФ. Она могла сама повестись на провокацию и поверить в собственную миссию. Такой у нее психотип. Что дальше? Для меня вопрос лишь в том, когда следователи презентуют свой «улов» и какой выберут сценарий? Лишать депутатской неприкосновенности и арестовывать Героя Украины, проводить показательный суд и сажать или затягивать процесс и получать электоральный выгоду (Савченко была №1 в партсписке «Батькивщины», Надя — это политическая ответственность Тимошенко)?», — написал Кулик.

В то же время депутат от фракции «Народный фронт» Юрий Береза считает, что Савченко нужно лишить депутатского мандата и звания Героя Украины.

«Савченко не должна быть членом комитета национальной безопасности и обороны. Причина — она имеет прямые контакты с врагом, за линией огня. Неужели этого мало? Надежда Савченко — это одна из самых больших ошибок нашей власти», — сказал Береза 15 марта в кулуарах Рады.

В свою очередь политолог Владимир Цибулько обвинил фракцию «Батькивщина» в пророссийской и антигосударственной политике.

«Савченко была номером 1 в «Батькивщине». Именно эта политическая сила несет ответственность за то, что завела эту «консерву» в украинскую политику. Как и за кучу других кадров, как экс-министр обороны Лебедев, который демонтировал армию, или экс-нардеп Артеменко, который предложил сдать Крым в аренду России. Оба начинали свой путь в политику как депутаты БЮТ», — напомнил Цибулько в ФБ.

Как сообщалось, сегодня депутаты исключили Савченко из комитета Рады по нацбезопасности. Днем Савченко явилась на допрос в СБУ по обвинению Генпрокуратуры в подготовке теракта против президента Украины Петра Порошенко и депутатов Рады.

Перед тем как отправиться на допрос Савченко успела провести в Киеве брифинг, на котором обвинила спикера Рады Андрея Парубия в причастности к расстрелу протестующих на майдане в 2014 года. Она заявила, что у радикалов на майдане было оружие, которое применялось с ведома организаторов протеста.

«Я видела, как приехал синий микроавтобус и оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу «Украина». Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть эти преступления», — сказала Савченко на брифинге в Киеве.

Напомним, 8 марта на контрольном пункте пропуска «Майорск» (Донбасс) спецслужбы задержали Рубана при попытке ввезти на Украину с территории ДНР крупный арсенал оружия. Следствие огласило Рубану подозрение в подготовке покушения на президента Порошенко и других высокопоставленных чиновников по ч.1 ст.14, ч.3 ст. 258 (подготовка террористического акта), ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

Депутат Савченко хотела взять Рубана на поруки, но суд постановил арестовать задержанного на два месяца — до 6 мая без определения залога.