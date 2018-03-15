Калуга, 15 марта, 2018, 17:18 — ИА Регнум. Сегодня, 15 марта, состоялось очередное заседание сессии Законодательного собрания Калужской области, в рамках которого отчет о результатах деятельности правительства области за 2017 год представил губернатор Анатолий Артамонов.

Фото пресс-службы Законодательного собрания Калужской области Губернатор Калужской области отчитался о работе правительства за 2017 год

Как сообщили ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области, в первую очередь, глава региона подчеркнул, что основные задачи, стоящие перед страной и обществом, четко обозначены в недавнем послании президента федеральному собранию. Это и ускорение экономического роста, и повышение стандартов жизни граждан, и укрепление обороноспособности. Вкладом области в решение этих задач может стать ее дальнейшее планомерное развитие.

В целом регион завершил прошлый год с положительными показателями. ВРП вырос на 4%. К 2025 году правительству предстоит увеличить этот показатель еще в полтора раза.

В прошлом году промышленные предприятия области выпустили продукции на общую сумму в 714,5 млрд рублей. В расчете на одного жителя это лучший результат в ЦФО. Обрабатывающие отрасли показали прирост в 12,8%. Производство лекарств выросло на 67 процентов, автотранспорта и компонентов на 22%. Обеспечен заказами и оборонный комплекс. Доля продукции наукоемких отраслей в общем объеме составляет 34,4%.

Ведущую роль в достижении положительных показателей сыграли новые производства, а также модернизация действующих предприятий.

Всего за год открыто 5 новых крупных производств. 8 предприятий будет открыто в этом году. ОЭЗ «Калуга» пополнилась 5 новыми резидентами с общим объемом инвестиций в 25,3 млрд рублей. Моногороду Сосенский присвоен статус территории опережающего развития. В этом году такой же статус получит и Кондрово. Это позволит сбалансировать экономику муниципалитетов, а также улучшить качество жизни людей. Депутатов глава региона попросил совместно поработать над формированием законодательной базы для привлечения туда инвестиций.

28 промышленных предприятий, в числе которых такие крупные заводы как КАДВИ и КТЗ применяют льготное налогообложение для модернизации производств. 5 предприятий получили федеральные субсидий на реализацию комплексных инвестиционных проектов. В рамках сотрудничества с «Газпромом» продукция калужских предприятий будет использоваться при строительстве газопроводов. Аналогичная работа будет вести в рамках сотрудничества с «Роснефтью», РЖД и «Росатомом».

Кроме того, в рамках реализации программы импортозамещения калужские предприятия освоили выпуск компьютеров, лекарственных предприятий, гигиенических принадлежностей.

Вклад в развитие экономики вносят и субъекты малого и среднего предпринимательства. В этом секторе трудятся 38% граждан.

Хорошие показатели демонстрирует и аграрный комплекс, в котором объем производства превысил отметку в 43 млрд рублей. Темп роста составил 110%. В 32 хозяйствах уже работают 130 роботизированных установок. Готовится к открытию еще 10 роботизированных ферм. Как следствие на протяжении 3 лет регион занимает 1-е место в ЦФО по приросту производства молока.

Отражает положительную динамику и рост доходов бюджета, которые в прошлом году составили 68,9 млрд рублей. С 2012 года они увеличились почти на 40%. В полном объеме выполнены целевые показатели в части увеличения зарплаты работников бюджетной сферы, выполнены все социальные обязательства.

В прошлом году в области введено 864 тыс. квадратных метров нового жилья. Это рекордный показатель для региона за всю его историю.

Успешно реализована программа по расселению жителей из аварийных домов. 1180 домов отремонтированы с начала реализации программы капремонта. Кроме того, в ближайшее время муниципалитеты на условиях софинансирования получат средства на обустройство коммуникациями участков, предоставленных многодетным семьям. Решается и проблема обманутых дольщиков.

На программу «Чистая вода» в бюджете региона предусмотрено 395 млн. В целом до 2022 года региону предстоит улучшить качество услуг по водоснабжению и водоотведению для 400 000 жителей.

В дорожную отрасль вложено 7,7 млрд рублей, отремонтировано 137 километров дорог. На 70% готов Южный обход Калуги и, благодаря поддержке президента, стройка завершится до конца года.

В завершении выступления губернатор поблагодарил депутатов Законодательного собрания за конструктивное сотрудничество.

Депутаты задали губернатору вопросы, касающиеся развития туризма, детского отдыха. Кроме того, в Козельске и Людиново стоит проблема строительства новых поликлиник. Губернатор отметил, что эти вопросы будут решаться в ближайшее время. Актуальным является вопрос с утилизацией и вывозом ТКО в Калуге. Анатолий Артамонов отметил, что в области планируется построить современное предприятие по переработке отходов, которое решит эту проблему.

Комментируя отчет, председатель Законодательного собрания Виктор Бабурин подчеркнул: «Проделана важная работа. Задачи, поставленные президентом, выполняются. Наш опыт признан на федеральном уровне и может являться ориентиром для других субъектов. Депутаты стараются принимать необходимые законы, чтобы поддерживать это развитие и выполнять наказы избирателей».

«Если внимательно проанализировать доклад и наложить на послание президента, то обнаружится, что многие обозначенные посылы в Калужской области выполняются или у нас есть подходы к их реализации», — добавил он в завершение.