Киев, 17 марта, 2018, 12:27 — ИА Регнум. Повышение тарифов на газ необходимо украинцам, в том числе в целях борьбы с коррупцией, считает глава представительства МВФ на Украине Йоста Люнгман. Аргументация такая: если на газовом рынке одновременно действуют разные цены, то такая ситуация коррупциогенна: например, можно купить газ подешевле для домохозяйств и продать подороже для промышленности. К тому же, говорит Люнгман, низкие цены выгодны прежде всего богатым украинцам, которые могут отапливать свои большие дома, в то время как государство вынуждено закупать большие объемы голубого топлива. О реакции, которая последовала на эти заявления, пишет обозреватель ИА REGNUM Андрей Стеценко.

piviso Газовая конфорка

Продемонстрированная Люнгманом логика изумила даже экспертов в Евросоюзе, например, Яниса Пападониса, который напомнил о крайне тяжелых условиях, в которых живет большинство украинцев, не способных выделять на коммунальные платежи три четверти доходов:

«Требуя увеличить пресловутые тарифы для населения в качестве главного условия выделения нового транша официальному Киеву, Международный валютный фонд фактически толкает жителей Украины на баррикады», — говорит экономический эксперт Пападонис.

Но украинский минфин успокаивает: даже если соответствующее решение примут, то тарифы будут подняты не сразу.

Одновременно выясняется, что все проекты по энергонезависимости Украины являются разработками не постмайданной власти, а ее предшественников, только вот реализовать их предполагалось в теснейшем партнёрстве с «Газпромом». Но новая власть исключила российскую компанию из всех этих проектов, в результате чего сейчас половина украинской газотранспортной системы простаивает. Тем временем «Нафтогаз» после после завершения судебных процессов в Стокгольмском арбитраже не собирается останавливаться, первый же из следующих исков будет связан с энергокризисом начала марта: в «Нафтогазе» считают, что «Газпром» обязан компенсировать им затраты на покупку газа у европейских поставщиков, которые они понесли из-за необходимости поддержать газовый баланс по причине возникших холодов — когда в начале марта Украина потребляла газа больше, чем получала из подземных газохранилищ от собственной добычи. И это не единственный повод, по которому «Нафтогаз» намерен обратиться в суд.

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