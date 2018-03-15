Ярославль, 15 марта, 2018, 16:54 — ИА Регнум. Сотрудники тверской исправительной колонии № 6 отрицают незаконность наказания бывшего мэра Рыбинска Юрия Ласточкина, после которого он объявил голодовку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной службы исполнения наказаний Тверской области.

Rybinsk.ru Юрий Ласточкин

Юрий Ласточкин, отбывающий наказание в ИК №6 в городе Бежецке Тверской области, объявил голодовку. Как рассказал СМИ его адвокат Георгий Юдин, 5 и 6 марта в колонии нашли телефон и несколько человек подтвердили, что он принадлежит Юрию Ласточкину. Бывшего мэра поместили на 15 суток в штрафной изолятор и перевели в другой отряд с более строгими условиями содержания.

В УФСИН России по Тверской области сообщили, что «осужденный Л. нарушил установленный порядок отбывания наказания, с которым он лично был ознакомлен под роспись по прибытии в ИК-6. Все нарушения зафиксированы с помощью видеорегистратора».

«По каждому факту нарушений с осужденным проводились беседы воспитательного характера, в которых ему дополнительно разъяснялись требования Правил внутреннего распорядка исправительного учреждения. Несмотря на законность оснований и доводов администрации учреждения, 14 марта 2018 года осужденный Л. в письменной форме заявил об отказе от приема пищи, ссылаясь на необоснованность применения к нему дисциплинарных взысканий», — сказала корреспонденту ИА REGNUM сотрудник пресс-службы УФСИН по Тверской области Галина Ганькова.

В настоящее время осужденный, как сообщают в службе исполнения наказаний, находится под медицинским наблюдением. Состояние его здоровья удовлетворительное. С ним беседуют медицинские работники и психологи.