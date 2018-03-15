Санкт-Петербург, 15 марта, 2018, 16:55 — ИА Регнум. Трое детей, доставленных с отравлением из школы №97 на Дрезденской улице в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сейчас находятся в реанимации. Двое из них — в сознании, один спит. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщила журналистам глава городского комитета по образованию Жанна Воробьева.

Капельница

Состояние остальных детей — средней степени тяжести. Всего в детскую городскую клиническую больницу №5 им. Н.Ф. Филатова доставлено 15 пострадавших от отравления учеников.

Четверых уже забрали родители, хотя врачи просили оставить их на сутки. Остальные должны остаться в больнице до завтра, сказала Воробьева.

Главный врач больницы Людмила Исанкина сообщила, что препарат, которым отравились дети, — нейролептик, а какой именно — покажут анализы завтра утром. Препараты-нейролептики могли находиться и в домашней аптечке. По словам главврача, жизни детей ничто не угрожает.

Пока у детей не спрашивали, что они приняли и где они это взяли. Врачи считают, что такие разговоры нужно отложить до утра, добавила Жанна Воробьева.

Она подтвердила, что таблетки в школу принесла девочка, ученица 7-го класса, их приняли ее одноклассники. Все пострадавшие — из одного класса. Первым из принявших таблетки стало плохо на третьем уроке. Учительница биологии вызвала скорую помощь. Врачи «скорой» начали срочную терапию еще в автомобилях, во время доставки в больницу. Благодаря этому можно надеяться, что завтра детям полегчает, отметила Воробьева.

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Тем временем в школе представители МЧС, МВД и СКР проводят дознание. Но уже отмечено, что сотрудники и руководители школы всё сделали правильно, к ним вопросов нет, заявил глава администрации Выборгского района Санкт-Петербурга Валерий Гарнец.

Детей из Выборгского района везли через весь город, в Купчино, в детскую городскую клиническую больницу №5 им. Н.Ф. Филатова, потому что эта больница — единственная в городе детская больница с токсикологическим отделением.

Как отмечает глава комитета по образованию, раньше таких массовых случаев отравления в Петербурге в школах не было.

Напомним, органы СКР по Санкт-Петербургу ведут доследственную проверку по факту случившегося.