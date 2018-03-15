Ярославль, 15 марта, 2018, 16:50 — ИА Регнум. Жители Ярославской области 15 марта стали получать звонки на мобильные телефоны с записью голоса губернатора области Дмитрия Миронова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM, которому пришел такой звонок. Губернатор призвал прийти на выборы.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

«Здравствуйте, это Дмитрий Миронов. Извиняюсь, что не могу позвонить вам лично, мой голос записан для этого звонка, но то, что я хочу сказать вам, очень важно. 18 марта состоятся выборы президента России. От их итогов зависит судьба нашей страны. Возможно кто-то считает, что его голос ничего не решает. Это не так. Важен голос каждого человека, если он считает себя ответственным гражданином. Конечно, вы сами решите, за кого проголосовать, но всем нам нужна сильная и свободная Россия. И она будет такой, если во главе будет президент, которого поддержали люди», — сказал корреспонденту ИА REGNUM губернатор Дмитрий Миронов.

Дмитрий Миронов просит прийти на избирательные участки вместе с семьями и друзьями и сделать свой выбор. Ранее такая форма приглашения людей на выборы в регионе не применялась.