Ярославль, 15 марта, 2018, 16:28 — ИА Регнум. Что означает назначение Дмитрия Носова заместителем мэра Ярославля? С таким вопросом ИА REGNUM обратилось к своим читателям.

Владимир Слепцов и Дмитрий Носов

Появление в Ярославле призёра олимпийских игр, экс-депутата Государственной думы России Дмитрия Носова в качестве заместителя мэра нельзя назвать ординарным событием. Лишь 3,8% наших читателей считают это обычным кадровым назначением на вакантную должность в мэрии. При этом около трети принявших участие в опросе (33,2%) назвали главной причиной решения мэра Ярославля Владимира Слепцова его дружеские отношения с Носовым.

Ещё 20% связывают это назначение с желанием Владимира Слепцова использовать известность и популярность нового зама в PR-целях. Однако ровно столько же наших читателей (20%) заявили, что не знают, кто такой Дмитрий Носов, и о его заслугах им ничего не известно.

4,9% ярославской аудитории ИА REGNUM предполагают, что за этим назначением скрывается будущая рокировка на посту градоначальника. В Ярославле ходят слухи о скорой отставке Владимира Слепцова и возможном его переезде в Мурманск. В этом случае Дмитрий Носов может рассматриваться как вариант замены.

Но даже в статусе заместителя мэра Носову необходимы определённые знания и опыт, которых, судя по биографии, у него нет. Тем не менее 17,9% принявших участие в опросе считают, что Дмитрий Носов несомненно усилит команду Владимира Слепцова.

Надо отметить, что во время голосования наблюдалась неравномерная динамика в распределении голосов. Так, в период с 16:00 по 18:00 14 марта количество голосов за вариант «Это несомненное усиление команды мэра» увеличилось более чем в шесть раз, а процентная доля этого варианта изменилась с 5% до 24%. Однако все голоса были сделана нашими подписчиками, и не учитывать их нет оснований.

Голосование проводилось на Telegram-канале REGNUM-Ярославль и в социальной сети Facebook. В опросе приняло участие 425 человек. Результаты опроса на 15:00 15 марта выглядят следующим образом.

Что означает назначение Дмитрия Носова заместителем мэра Ярославля?

Это несомненное усиление команды мэра — 17,9%,

Простое кадровое назначение на вакантную должность в мэрии — 3,8%,

Владимир Слепцов пригласил на работу друга — 33,2%,

Это PR-ход Владимира Слепцова — 20%

Дмитрий Носов призван заменить Владимира Слепцова на посту мэра — 4,9%

А кто такой Дмитрий Носов? — 20%