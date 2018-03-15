Москва, 15 марта, 2018, 16:26 — ИА Регнум. В Москве не существует никакого представительства Республики Арцах (Нагорно-Карабахская республика — прим.), заявила 15 марта официальный представитель МИД России Марина Захарова, отвечая на вопрос азербайджанских СМИ. Последний представлял собой просьбу прокомментировать сообщение о том, что 22 февраля состоялся круглый стол «Свободный Арцах. 30 лет», где присутствовали сотрудники постпредства Республики Арцах в Москве во главе с постпредом Альбертом Андряном. Сообщалось также о создании в России общественной организации «Общество Русско-Арцахской дружбы».

МИД РФ Марина Захарова

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«В Москве не существует никакого «представительства Республики Арцах», как это сформулировано в вопросе. Упомянутый в сообщении г-н А. Андрян, насколько мне известно, является на самом деле советником посольства Республики Армения. Во всяком случае, он аккредитован в МИД России именно в этом качестве», — отметила Захарова.

Комментировать же создание «Общества Русско-Арцахской дружбы» она не сочла необходимым, поскольку в России могут функционировать самые разнообразные общественные организации. «Главное, чтобы это не противоречило российскому законодательству», — заключила она.