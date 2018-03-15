Москва, 15 марта, 2018, 16:20 — ИА Регнум. Вопрос о визите президента Нагорно-Карабахской Республики в США нужно адресовать Соединенным Штатам. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на традиционном брифинге в Москве, сегодня, 15 марта.

Мария Захарова и Шаварш Кочарян

На вопрос о том, может ли визит президента Нагорно-Карабахский Республики в США быть связан с новыми обстоятельствами карабахского урегулирования и можно ли говорить о возможности в будущем подобного визита карабахского лидера в Москву, Захарова заявила: «Говорить о том, кто посещает из одного региона какой-то другой регион, когда речь не идёт о Российской Федерации, достаточно, честно говоря, мне странно. Я думаю этот вопрос нужно адресовать, раз речь идёт о США, Соединенным Штатам. Что касается РФ, то мне ничего неизвестно о подобных встречах, я могу только уточнить. Я могу сказать, что мы привержены всем нашим обязательствам по нагорно-карабахскому урегулированию в рамках имеющихся договорённостей, и мы активно пытаемся содействовать полноформатному урегулированию этой очень сложной проблемы».

Отвечая на вопрос о том, можно ли сказать, что тема нагорно-карабахского урегулирования также периодически обсуждается Россией и Турцией, Захарова отметила, что тема нагорно-карабахского урегулирования обсуждается с целым рядом партнеров России.

«Речь идёт и о сопредседателях, и о странах региона. Это нормально, это является частью дипломатической работы», — подчеркнула представитель российского МИД.

Темы визита президента Нагорного Карабаха в США сегодня также коснулся заместитель главы МИД Армении Шаварш Кочарян. Отвечая на вопрос о том, что по сей день высшее руководство Нагорного Карабаха не удостоилось приема на таком уровне со стороны стратегического партнера Еревана — Москвы, какой на днях был оказан в США, замминистра отметил, что Вашингтон в этом контексте проявляет специфический подход, что выражается также в материальном содействии Арцаху, утверждаемом бюджетом.

«С этой точки зрения политика США отличается: Вашингтон, в целом, имеет более многослойный, многоуровневый подход к внешним связям, что обусловлено самостоятельностью Конгресса, и возможностью конгрессменов высказывать мнения, отличающиеся от мнения Белого дома, и, тем самым, в какой-то мере влияющие на его политику. Таким образом, с этой точки зрения Соединенные Штаты ведут более гибкую политику», — сказал Шаварш Кочарян.

12 марта делегация Республики Арцах, возглавляемая президентом Бако Саакяном, прибыла с рабочим визитом в столицу Соединенных Штатов Америки — Вашингтон. Визит Бако Саакяна в США вызвал недовольство Баку. Посол США Роберт Секута был вызван на в МИД Азербайджана.

«Этот шаг США расценивается как деятельность против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана», — сказал глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.