Тюмень, 15 марта, 2018, 16:13 — ИА Регнум. В резонансном деле банды «киллеров в погонах» появились новые подробности. Свою версию событий изложил один из предполагаемых участников в обращении к президенту, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Tobias «ToMar» Maier Бандит

Напомним, осенью 2017 года было обезглавлено тюменское УФСБ из-за «разоблачения» группировки киллеров, состоящей из теперь уже бывших сотрудников силовых ведомств. В уголовном деле «банды ФСБ» по «убойной» 105-й статье более десяти эпизодов, совершённых с 2008 по 2016 год. Среди фигурантов — бывший сотрудник отдела по сопровождению оперативных мероприятий (ОСОМ) УФСБ по Тюменской области, работавший с ОСОМ тренер по самбо, снайпер, покончивший с собой в следственном изоляторе, и сотрудник полиции, который находится до сих пор в розыске.

Один из подозреваемых, тренер по самбо Александр К., сообщил прессе о якобы фабрикации дела против него. Скриншот его письма к главе государства опубликовал тюменский портал 72.ru. Осенью 2009 года его пригласили обучать рукопашному бою сотрудников УФСБ по Тюменской области. Чем он и официально занимался до 2014 года. Затем стал внештатным сотрудником «глаза и уши».

«А именно — добывать… информацию, связанную с коррупцией в полиции, администрации Тюмени, и вообще любую информацию, которая покажется мне интересной. Я согласился. Например, сбор информации по «Тюмень дзюдо». Интересовали люди, которые там работают, и те, кто был связан с этой организацией», — сообщает самбист.

В августе 2015 он якобы проехался с тремя силовиками «по оперативной работе» почему-то на такси. Главный «по операции» зачем-то убил таксиста. Как выяснилось в процессе, ездили парни «вопросы с кафе решать» — обстрелять из автомата.

«После убийства таксиста я с ними повязан и если кому-нибудь расскажу, то потеряю тех, кого люблю и кем дорожу. Я паниковал, боялся за себя и свою семью», — передал угрозы «силовиков» в свой адрес Александр К.

А потом якобы посыпался беспредел от следствия. Сам самбист в убийствах, мол, не участвовал, и лишь узнал про некие «шесть эпизодов», в которых признался сотрудник ФСБ. А в эпизодах — убийства, вымогательство и откровенный разбой.

Дело тюменской «банды ФСБ» сейчас расследует Военный следственный отдел СКР. Новым главой УФСБ по Тюменской области осенью 2017 года стал полковник Игорь Кочнев.