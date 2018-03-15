Ярославль, 15 марта, 2018, 16:04 — ИА Регнум. Единый расчетный центр по услугам ЖКХ Ярославской области — АО «ЯрОблЕИРЦ» — сокращает десять юристов. Они получили уведомление о сокращении с 23 апреля 2018 года. Копия приказа гендиректора расчетного центра имеется в редакции ИА REGNUM.

Очередь у офиса в ЯрОблЕИРЦ летом 2017 года

Согласно ему в ярославском филиале организации сокращают 6 юристов, по два человека теряют работу в Угличском и Рыбинском филиалах. В АО «ЯрОблЕИРЦ» подтвердили, что через два месяц на всю область будет работать всего пять юристов.

«Мы проводим плановую оптимизацию. Год назад, когда мы начинали работу, то нам требовалось гораздо больше людей. Сейчас в них необходимость отпала, многие вопросы решаются автоматически», — сказала корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор АО «ЯрОблЕИРЦ» Любовь Новоселова.

В расчетном центре сейчас 22 офиса, в которых работает 140 человек. Юристы остались в Ярославском, Переславском и Тутаевском филиалах. Как сообщало ранее ИА REGNUM, жители региона не раз жаловались на работу центра — достоверность начисления платежей, расчет компенсаций льготникам. Вряд ли сокращение штата сотрудников улучшит работу организации, которая частично контролируется правительством Ярославской области.