Санкт-Петербург, 15 марта, 2018, 16:25 — ИА Регнум. ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) вводит скидку 50% на перевозки порожних цистерн из-под перевозок нефтепродуктов с припортовых станций Октябрьской железной дороги на станции Барбаров и Новополоцк Белорусской железной дороги. Об этом сегодня, 15 марта, сообщило издание «РЖД-Партнер». Понижающий коэффициент вступает в силу через 10 дней и будет действовать по 31 декабря 2018 года включительно.

Зимин Василий Геннадиевич Железнодорожные цистерны

«Учитывая действие установленного решением правления ОАО «РЖД» от 19 января 2017 года понижающего коэффициента 0,95 к тарифам на возврат порожних цистерн из-под перевозок нефтяных грузов, общее изменение уровня тарифа на перевозки порожних цистерн из-под перевозок нефтепродуктов с припортовых станций Октябрьской железной дороги на станции Барбаров и Новополоцк Белорусской железной дороги не должно превышать 0,5», — говорится в решении правления компании, опубликованного в корпоративном печатном издании РЖД.

Летом 2017 года президент России Владимир Путин в ходе совещания о развитии транспортной инфраструктуры Северо-Запада России заявил о необходимости перевалки нефтепродуктов через российские порты, а не через порты Прибалтики, в частности речь шла о белорусских нефтепереработчиках.

«На белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, — сказал глава государства. — Поэтому это нужно запакетировать — получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры».

Длительные переговоры и скидки со стороны «Российских железных дорог» не имели успеха — белорусские НПЗ отказывались от услуг России в пользу прибалтийской инфраструктуры, объясняя это наличием долгосрочных контрактов.

Затем в ноябре 2017 года Белорусская нефтяная компания (БНК) заключила с Литовскими железными дорогами (Lietuvos gelezinkeliai) трехгодичный контракт на перевозку нефти и нефтепродуктов. БНК и владельцы латвийской WT OIL Terminal заключили договор о совместной деятельности в области организации перевалки белорусских нефтепродуктов в Рижском свободном порту. Нефтяная компания также заключила с Новополоцким НПЗ договор купли-продажи темных нефтепродуктов в 2016 году для поставки грузов на Woodison Terminal в 2018—2022 годах.

Однако к концу года у российской стороны появилась надежда отхватить хоть небольшую часть белорусских грузов. В начале декабря 2017 года председатель государственного концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко заявил, что Белоруссия может экспортировать в 2018 году через порты России до 1 млн тонн нефтепродуктов при наличии благоприятных экономических условий.

Глава концерна подтвердил, что Белоруссия и Россия согласовали баланс поставок нефти на 2018 год в объеме 24 млн тонн, которые будут поставлены трубопроводным транспортом.

Однако факт остается фактом — основная часть белорусских грузов обрабатывается в Клайпеде. Несмотря на агрессивные политические заявления литовских чиновников (в частности в отношении БелАЭС), Белоруссия продолжает тесное сотрудничество с литовской стороной.