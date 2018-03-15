Ярославль, 15 марта, 2018, 15:49 — ИА Регнум. В Ярославской области продолжается рост задолженности предприятий топливно-энергетического комплекса за газ. Данные об этом приводит официальный сайт «Газпром межрегионгаз Ярославль», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Газовая плита

По состоянию на 7 марта долг (без учета ТГК-2) составил 3,1 млрд рублей, увеличившись с начала года на 240 млн. Наибольший прирост долга обеспечили Рыбинск (более 100 млн с начала года) и Переславль-Залесский (34 млн).

Если в январе долг удалось несколько снизить, то в марте он вырос вновь. Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно соглашению между Ярославской областью и Газпромом, регион обязался не только своевременно оплачивать текущее потребление газа, но и возвращать просроченную задолженность — по 20% в год. Пока этого сделать не удается.