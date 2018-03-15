На завершающем этапе трёхдневного мероприятия 15 марта на форуме выступит и президент России Владимир Путин . После этого глава государства проведёт встречу с победителями и финалистами различных проектов форума «Россия — страна возможностей».

В форуме приняли участие главы ряда регионов и крупнейших российских компаний и организаций, в том числе президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг , гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев , мэр Москвы Сергей Собянин , министр промышленности и торговли России Денис Мантуров , председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков и многие другие. Организаторами площадки выступили крупнейшие образовательные учреждения, бизнес-объединения и некоммерческие общественные институты России.

С 13 по 15 марта в 75-м павильоне ВДНХ в Москве проходит всероссийский форум «Россия — страна возможностей», который собрал более 6 тыс. молодых людей из 85 регионов страны. В их числе — волонтёры, лидеры молодежных НКО, активисты, начинающие предприниматели и специалисты. Форум посвящён темам самореализации молодежи, карьерного роста и системы социальных лифтов в современной России.

17:25

«Мы приглашаем к совместной работе, учитывая вашу активную жизненную позицию, будем вместе реализовывать те задачи, которые стоят перед Россией и мировой энергетикой», — заявил на форуме Александр Новак, обращаясь к молодёжи.

17:32 Путин уже приехал. Сейчас у него встреча с победителями конкурсов.

17:33 Участники форума рассказывают президенту о своих успехах.

17:44 Одна из девушек рассказала о своём участии в проекте новой технологии по добыче углеводородов, которая позволит повысить энергоэффективность добычи нефти с помощью нового метода закачки газа для поднятия нефти.

17:45 «Для нас это очень интересно. И чем меньше таких разработок будет внедряться в других странах, тем лучше — мы останемся лидерами в производстве и продаже углеводородов», — пошутил президент.

17:49 С Путиным разговаривают молодые учёные и инженеры — говорят о робототехнике и медицинских технологиях, передовой хирургии. Президент активно интересуется их успехами в карьере и обещает оказать помощь — молодым людям не всегда удаётся продвигать новые перспективные проекты.

17:55 Один из участников поднял тему проекта «Мой первый бизнес», в котором приняли участие 400 тыс. школьников. Победители конкурса рассказывают о том, что своими силами справляться бывает непросто и часто проекты после первых успехов начинают просто стагнировать. «В преддверии 8 марта я встречался с женщинами-предпринимателями. Одна из женщин рассказывала, как она начинала — примерно с домашней кухни. Она делала шоколад. Теперь у неё несколько линий, уже пошли продажи в Китай — просто с нуля. Она воспользовалась различными видами господдержки по направлениям малого и среднего предпринимательства. Мне приятно было услышать, что это всё работает», — заявил Путин.

17:59 Президент интересуется историей каждого из молодых предпринимателей — они рассказывают про самые разные проекты. «Шесть лет назад площадок не было, и наставников не было, и грантов не было. Я встретила многих ребят на форуме, которые хотят своё дело — но у них вопросы те же самые, ответы на которые я уже знаю. Где найти денюжку, где найти помещение? Эти вопросы представляют поначалу большие трудности», — заявила одна из участниц проекта.

18:04 Один из победителей кадрового конкурса «Лидеры России», ранее директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай рассказал о волонтёрах-медиках и необходимости развития профилактики общественного здоровья. Участники говорят о внедрении системы непрерывного медицинского волонтёрства и медицинского образования. «Волонтёрство и медицинская деятельность — это понятия неразделимое, что-то очень близкое. И в том и другом случае нужно иметь что-то в сердце, стремление помогать людям. Только так можно стать настоящими специалистами. У вас это всё на стыке, и наверняка будет отличный результат», — заявил Путин.

18:11 Владимира Путина просят помочь с бизнесом или дать импульс развитию различных новых проектов. Подняли тему дилеммы между медициной и предпринимательством, темы поддержки людей с ограниченными возможностями, их трудоустройства на рабочих местах и создания в этой связи специализированных центров помощи. «Что касается специализированных центров, в том числе и для людей с ограниченными возможностями, это везде имеет значение, не только в этой отрасли. Как только начинают целевым образом ставить подготовку, и добиваются успехов», — заявил Путин.

18:14 «Вы все — надежда нашей страны. Вы все и такие как вы. Я вам всем желаю успехов», — заявил Владимир Путин. После этих слов президент сфотографировался с победителями конкурсов и оставил свой автограф желающим.

18:17 Президента искренне поблагодарили за беседу. Он пожал руки участникам мероприятия. Форум подходит к концу, молодые волонтёры, деятели науки и культуры, вышли на главную сцену.

18:19 Вышел на сцену и Владимир Путин. Он выступит перед аудиторией. «Я очень рад быть сегодня с вами, с участниками замечательного форума. Здесь собрались люди разных возрастов и направлений деятельности, но всех вас объединяет нечто общее — вы все талантливые, деятельные, замечательные люди», — заявил он.

18:20 Он отметил, что победители прошли множество испытаний. «В стране таких людей очень много — от Калининграда до Камчатки. Страна заинтересована в успехах каждого из вас, потому что из успехов каждого будет складываться успех всех нас. России», — заявил президент.

18:21 Президент спросил, обращаясь к аудитории: «А ты сможешь?» Зал дружно ответил: «Я смогу». Президент отметил, что вместе с каждым будет развиваться и страна. «Она будет страной, которой все мы будем гордиться, и будем гордиться в будущем. Мы обеспечим её будущее и сделаем это вместе!»

18:21 Президент пожелал всем участникам форума успехов и пожелал всего самого лучшего. Зал начал скандировать «Россия!»

18:22 Президент удалился, а аудитория аплодирует победителям конкурса на сцене.