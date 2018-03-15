Вашингтон, 15 марта, 2018, 15:17 — ИА Регнум. Американские СМИ обвинили певицу Кэти Перри в сексуальном домогательстве к участнику конкурса «Американский идол» из-за неожиданного поцелуя, которым певица «одарила» молодого человека во время шоу.

Скриншот записи Instagram Бенджамина Глейза Поцелуй

В интервью изданию The New York Times, которое вышло 14 марта, 19-летний Бенджамин Глейз признался, что не хотел, чтобы Кэти Перри его целовала. Он отметил, что чувствовал себя некомфортно и хотел бы, чтобы его первый поцелуй произошел в отношениях с любимой девушкой.

«Сделал бы я это, если бы она спросила: «Хочешь, я тебя поцелую?»? Нет, я бы сказал ей нет. Я рос в консервативной семье и мне сразу стало неловко. Я хотел, чтобы мой первый поцелуй был особенным», — подчеркнул Глейз.

После этих слов заголовки многих СМИ стали пестрить словами «нежеланный поцелуй», а сами издания обвинили Кэти Перри в сексуальных домогательствах. Это вызвало негативную реакцию фанатов певицы, и они обрушились с критикой на конкурсанта. Увидев, какой эффект произвели слова Глейза, музыкант заявил, что СМИ не так поняли его заявление.

Сегодня, 15 марта, он опубликовал в своём Instagram запись, в которой призывает всех принять во внимание то, что СМИ неправильно интерпретировали смысл его слов.

«Я вообще не жалуюсь на поцелуй от Кэти Перри, когда даю различным журналистам комментарии или интервью. Смысл некоторых материалов не соответствует тому, что я имел ввиду. Я не считаю, что подвергся сексуальным домогательствам от Кэти Перри. Мне было неудобно, потому что раньше я никогда не целовался и совсем не ожидал этого в тот момент», — разъяснил Глейз.

Однако и эти слова не остановили волну обвинений популярной певицы в харассменте и негативные комментарии от поклонников Кэти Перри по отношению к музыканту. Глейз опубликовал еще одну запись в своём Instagram и обратился к подписчикам с просьбой:

«Пожалуйста, отметьте здесь всех, кто знает меня лучше, чем я сам, или новостные материалы, которые просто хотят яркую историю».

В новом посте участник конкурса вновь объяснил, что не считает поцелуй сексуальным домогательством и ни в чём не винит Кэти Перри, а также в очередной раз подчеркнул, что СМИ неправильно интерпретировали его слова.

«Если после этого поста у вас до сих пор остались вопросы, злость или недопонимание, к сожалению, я ничем не смогу помочь», — заключил Глейз.

Последний пост молодой человек по какой-то причине уже удалил. Напомним, во время премьеры шоу «Американский идол» 10 марта Кэти Перри неожиданно поцеловала Бенджамина Глейза. Когда конкурсант вышел на сцену, певица, сидевшая в жюри, поинтересовалась, кем он работает. Глейз ответил, что он кассир, и ему нравится это занятие, так как с ним «здороваются милые девушки». После этого еще один член жюри, певец Люк Брайан, спросил у конкурсанта: «Ты целовал девушку? Тебе понравилось?» Таким образом он намекнул на песню Кэти Перри «I Kissed a Girl», в которой поётся «Я поцеловала девушку, и мне понравилось».

Глейз ответил, что никогда не целовался, и тогда певица решила исправить ситуацию. Она подставила ему щеку, но сделала вид, что осталась недовольна таким поцелуем. Когда музыкант вновь потянулся к ней, чтобы поцеловать в щеку, Кэти Перри резко прижалась губами к его губам. От неожиданности молодой человек упал, после чего приступил к выступлению, однако так и не прошел в следующий тур.