Москва, 15 марта, 2018, 15:10 — ИА Регнум. Обязательно ответим

Цитата из т/ф «Собачье сердце», Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР «Интеллигентное» заявление

Москва готовит ответ на предпринятые Лондоном меры, и он последует скоро, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Сначала, естественно, об ответных мерах узнают в МИД Великобритании.

На вопрос о том, готова ли Москва выслать британских дипломатов, Лавров ответил, что обязательно вышлет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже заявил, что ответные меры не заставят себя ждать и их прорабатывают МИД РФ и другие ведомства.

Обвинения в адрес России представитель Кремля назвал ничем не подкрепленными. Более того, они и звучать начали еще до того, как могла появиться хоть какая-то информация о примененном при отравлении веществе, что само по себе говорит о всех признаках провокации в адрес России.

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Днем ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй с трибуны британского парламента обвинила Россию в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Лондон выслал 23 российских дипломата и заморозил двусторонние контакты на высшем уровне.

«Отойди и заткнись»

Глава министерства обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что России следует «отойти» и «заткнуться».

"Если честно, Россия должна отойти и заткнуться. Но если они ответят на принятые нами меры, мы внимательно рассмотрим имеющиеся у нас варианты», — сказал министр.

Более эффективные меры

Правительству Британии активно подсказывают, как нужно «бить» по России. Автор австралийского издания The Strategist Майкл Шубридж предлагает принять активные меры против активов российской элиты.

Эти меры будут намного эффективнее, нежели высылка дипломатов и осуждение поведения Москвы.

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Если не дать влиятельным российским лицам наслаждаться выгодами от своих активов за пределами страны, удастся оказать на Москву более значительное воздействие, нежели с помощью выговоров и высылки дипломатов и разведчиков.

Прощание с мастером

В Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова друзья, ученики и тысячи поклонников прощаются с народным артистом СССР Олегом Табаковым. Проводить артиста в последний путь пришли актеры, политики, чиновники, режиссеры и друзья.

Приехал также президент РФ Владимир Путин. Он возложил бордовые розы к гробу и выразил соболезнования родственникам Табакова.

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Сколько поклонников стоят в очереди и несут цветы — в МХТ сказать затруднились. Олега Табакова похоронят 15 марта на Центральной аллее Новодевичьего кладбища.

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Террорист Савченко

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что украинский депутат Надежда Савченко подозревается в планировании теракта в здании Верховной рады. У следствия, сказал прокурор, есть «неопровержимые доказательства».

Савченко не только лично планировала его, но и лично вербовала людей и давала указания, как его осуществить. План, по мнению правоохранителей, был такой: боевыми гранатами закидать ложи, а выживших добить из автоматов.

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Луценко не стал тянуть и подал в Верховную раду представления на задержание и арест нардепа. Согласие Рады требуется по той причине, что она депутат парламента и сначала ее нужно лишить депутатской неприкосновенности.

Дорогая цена за «реформы»

Экономист и общественный деятель Максим Гольдарб подсчитал, что последние четыре года «евроинтеграции и реформ» стоили населению Украины более чем $200 млрд.

То есть каждый гражданин Украины заплатил в среднем от $5 тыс. до $9 тыс. за те эксперименты, которые осуществляли в Украине МВФ и запад, и подконтрольная им власть Украины.

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Эксперт делает вывод, что следующие пять лет такой вакханалии «ни Украина, ни люди, в ней живущие, не переживут!».

Золотое небо

В Якутии золото буквально посыпалось на жителей с неба — из самолета при транспортировке высыпалась партия драгоценных металлов в слитках. Золото принадлежит Чукотской горно-геологической компании.

Инцидент произошел, когда самолет Ан-12 авиакомпании «Нимбус» поднимался в воздух в аэропорту «Якутск». Створка грузового люка открылась из-за повреждения — на нее надавил сместившийся груз.

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Часть груза высыпалась на взлетную полосу, а часть — в районе аэропорта. Общий вес груза составлял 9,3 тонн. Речь идет о концентрате, содержащем драгоценный металл в слитках.