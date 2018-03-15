Ярославль, 15 марта, 2018, 15:04 — ИА Регнум. В ярославском музее-заповеднике пройдет выставка «Словарный запас», где представят словари четырех веков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы выставки.

Ярославский музей-заповедник Фрагмент афиши выставки

В собрании Ярославского музея-заповедника хранятся тысячи различных словарей. Более 150 экспонато будут представлены в новой музейной выставке «Словарный запас». Большинство экспонатов — словари русского языка, но есть и двуязычные словари.

«Самая древняя книга, которая представлена на выставке, «Лексиком треязычный» Федора Поликарпова, издана в 1704 году. Такой же древний, выпущенный в 1771 году, словарь «Целлариус» Франца Гёльтергофа покажет ярославцам как делались первые словари, когда не было еще понятия о правилах их оформления», — сказала корреспонденту ИА REGNUM куратор выставки Юлия Ушакова.

На выставке будет представлен и одни из самых известных словарей — словарь Даля. Подробно будет представлена история словарей советской эпохи, которая определила словарный состав сегодняшнего дня.

Самым молодым изданием станет «Проективный словарь гуманитарных наук», изданный в 2017 году. Организаторы предложат гостям различные задания и ребусы, разгадать которые будет возможно, обратившись к экспонатам выставки. Также в компьютерной зоне можно будет пройти тест на определение своего словарного запаса.